Zbliża się druga tura wyborów prezydenckich 1 czerwca 2025 roku, a wraz z nią ostatnia szansa, by oddać swój głos. Nie musisz wychodzić z domu, by wziąć udział w tym ważnym wydarzeniu. Jeśli masz 60 lat lub więcej, albo posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności, możesz zagłosować korespondencyjnie lub skorzystać z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego. Sprawdź, do kiedy i jak złożyć wniosek, by wszystko przebiegło sprawnie i zgodnie z przepisami.