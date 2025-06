Jarosław Kaczyński proponuje rząd techniczny

Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, wystąpił w poniedziałek z zaskakującą propozycją utworzenia w Polsce rządu technicznego. Miałby to być gabinet bezpartyjny, a jego szef zostałby wyłoniony w drodze rozmów z siłami politycznymi gotowymi poprzeć taki projekt. Kaczyński zaapelował do "wszystkich sił politycznych kraju" o podjęcie dialogu w tej kwestii, argumentując, że potrzebne jest "zupełnie inne rozwiązanie" niż obecne rządy.

Sławomir Mentzen: Omówmy to

Na propozycję prezesa PiS zareagował we wtorek Sławomir Mentzen z Konfederacji. Choć na pierwszy rzut oka pomysł rządu technicznego, wydaje się nie mieć szans na większość w Sejmie, Mentzen wyraził ciekawość. Jeżeli jednak Kaczyński wie więcej ode mnie i jest o czym rozmawiać, to zapraszam na spotkanie. Omówmy to – napisał na portalu X.

"Czekamy na zgłoszenia innych"

Na wpis Mentzena zareagował rzecznik PiS-u Rafał Bochenek. Doceniamy zainteresowanie pana Sławomira Mentzena inicjatywą Prawa i Sprawiedliwości, choć poparcie jego klubu z powodów arytmetyki sejmowej jest wciąż niewystarczające. Czekamy na zgłoszenia także innych środowisk politycznych - napisał na portalu X. Dodał, że "tylko rząd techniczny może przywrócić porządek i prawo w naszej Ojczyźnie. Rząd apolityczny, ekspercki to powrót do normalności w Polsce".

Na te słowa zdążył już odpowiedzieć Sławomir Mentzen.

"Baju, baju dla naiwnych"

Tak jak myślałem, a właściwie to byłem pewien. Nie chodzi wam o realne odwołanie rządu Tuska, a o propozycję czysto medialną, zwykły spin i zajmowanie uwagi mediów przez miesiące, jak kiedyś z prof. Glińskim. Zwykła zasłona dymna. Nie macie większości, nie macie kandydata, nie macie konkretów.Zwykłe baju, baju dla naiwnych - odpowiedział Bochenkowi.

https://x.com/SlawomirMentzen/status/1929829933238407441