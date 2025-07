Balcerowicz płynnie przejmuje obowiązki po Kopczyńskiej

Balcerowicz to osoba związana z Polską Akademią Nauk, wieloletni dyrektor Departamentu Wody w Ministerstwie Środowiska. Co ciekawe w przeszłości pracował w redakcji sportowej Dziennik.pl. Jest osobą przygotowaną bardzo dobrze do tej funkcji i płynnie przejmuje swoje obowiązki - zachwalał w TVN24 nowego szefa Wód Polskich Klimczak. Minister infrastruktury zaznaczył, że od miesięcy w Wodach Polskich trwa reforma. Zmiana prezesa jest jedną z decyzji z nią związanych.

Reklama

Wody Polskie zatrudniają 6600 pracowników

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. Zatrudnia ponad 6600 pracowników w całej Polsce. Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wód, które są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne, wydają decyzje administracyjne (zgody wodnoprawne).

Wody Polskiepełnią funkcję organu regulacyjnego

Wody Polskie pełnią też funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej zatwierdzają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, opiniują projekty regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz rozstrzygają spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami ich usług.