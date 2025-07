We wtorek posłanka Izabela Bodnar oficjalnie złożyła rezygnację z członkostwa w partii Polska 2050 oraz w klubie parlamentarnym. Swoją decyzję uzasadniła głęboką rozbieżnością między polityką prowadzoną przez liderów Polski 2050 a wartościami, które jej przyświecają i z którymi formacja startowała w wyborach.

W swoim wpisie na platformie X, Bodnar podkreśliła, że strategia partii, która rzekomo walczy z polaryzacją, stawia "znak równości między demokratyczną Koalicją Obywatelską a populistyczną, dewastującą demokrację w Polsce - Prawem i Sprawiedliwością". Zdaniem posłanki, taka narracja legitymizuje nielegalne działania PiS i uderza w cały obóz demokratyczny.

Osłabianie koalicji

Bodnar zaznaczyła, że nie akceptuje sytuacji, w której Polska 2050, będąc częścią koalicji rządzącej, podejmuje działania osłabiające jej jedność i skuteczność. "Swoje cele stawia na pierwszym planie, zamiast grać zespołowo" – napisała. Według posłanki, taka polityka jest "krótkowzroczna, nieodpowiedzialna i szkodliwa dla stabilności państwa", a także sprzeczna z oczekiwaniami wyborców, którzy zmobilizowali się, by przywrócić rządy prawa.

Mimo odejścia, Izabela Bodnar wyraziła wiarę w to, że koalicja rządząca, mimo różnic, zdoła się "zreaktywować, wzmocnić i zrealizować wszystkie postawione cele".

Spotkanie Hołowni z Kaczyńskim przyspieszyło decyzję

Posłanka Bodnar zaznaczyła, że choć spotkanie Szymona Hołowni z prominentnymi działaczami PiS (m.in. Jarosławem Kaczyńskim i Adamem Bielanem), które odbyło się w ubiegłym tygodniu, nie jest "genezą jej decyzji", to w pewnym stopniu zmobilizowało ją do jej ostatecznego podjęcia.

Jak podały Radio ZET i "Newsweek", Szymon Hołownia miał spotkać się w czwartek wieczorem w prywatnym mieszkaniu Adama Bielana, gdzie później przyjechał też Jarosław Kaczyński. Według nieoficjalnych ustaleń "Faktów" TVN, na spotkaniu omawiano m.in. kwestię rządu technicznego i pozostania Hołowni na stanowisku marszałka Sejmu.

Przyszłość Izabeli Bodnar i reakcje w Polsce 2050

Izabela Bodnar zadeklarowała, że nie zmieni swoich poglądów i będzie nadal wspierać prodemokratyczne i wolnościowe rozwiązania dla Polski. Zamierza pracować jako posłanka niezrzeszona, w ścisłej współpracy z "Koalicją 15 X", kontynuując swoje projekty i wspierając inicjatywy służące Polakom.

W niedzielę poseł Tomasz Zimoch został zawieszony w prawach członka klubu Polska 2050 na miesiąc, co miało związek z jego krytyką pod adresem Szymona Hołowni po ujawnieniu spotkania z politykami PiS. Hołownia, odnosząc się do doniesień o groźbie rozłamu w klubie, we wtorek stwierdził, że się go nie obawia, i zaprosił innych posłów, którzy mają odmienne zdanie, by "mieli odwagę przyjść i to powiedzieć".