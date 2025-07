Minister Cezary Tomczyk powiedział w programie "Gość Radia ZET", że “przygotowujemy kraj i też przygotowują się inne kraje natowskie do potencjalnej operacji obronnej”.

Jedna czwarta wydatków państwa na obronę

- To jest oczywiste patrząc na poziom wydatków na zbrojenia. My mamy w budżecie na kolejny rok ok pięć proc. PKP na zbrojenia. To jest jednak czwarta całych wydatków państwa - powiedział.

Reklama

"Plany są ściśle tajne"

Polityk ocenił, że “jeśli chodzi o operację obronną, to zakładamy realizację planów regionalnych NATO, operacja obronna i operacja narodowa jest wpisana w te plany, one są ściśle tajne, nie bawmy się w Błaszczaka”.

Polska inwestuje w wojsko

Cezary Tomczyk wskazał, że "inwestycje w wojsku są w Polsce lata świetlne przed Niemcami, przez Sejm przechodzi dziś ustawa i trafi dziś do prezydenta, że wojsko może budować natychmiast i inwestować bez zezwoleń środowiskowych". Rozpoczynamy dziś też proces dronizacji pola walki, pierwsze drony w armii będą w ciągu kilku tygodni, to nie jest za późno, od dawna były przygotowane projekty - dodał. Minister podkreślił, że "musieliśmy zmienić prawo, by móc przyspieszać wojskowe inwestycje, to spotkało się z poparciem wszystkich posłów i senatorów i liczę też na poparcie prezydenta".