Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się bezpośrednio do słów prezydenta Karola Nawrockiego. W sprawach infrastrukturalnych ktoś pana prezydenta wprowadził w błąd, powiedział Kosiniak-Kamysz. Dodał, że inwestycje infrastrukturalne "ruszyły za naszej kadencji", co stoi w sprzeczności z tezami zawartymi w orędziu. Polityk skrytykował też brak w orędziu tematów związanych z polską wsią i rolnictwem. To chyba było kompletnie słabo przemyślane, mówił Kosiniak-Kamysz, którego cytuje TVP Info.

Kosiniak zaskoczony orędziem Nawrockiego

Wicepremier zaznaczył, że ma nadzieję, iż kwestie związane z bezpieczeństwem nie staną się częścią politycznego sporu. Jednocześnie wyraził zaskoczenie, że prezydent Nawrocki tak krytycznie ocenił rządy Prawa i Sprawiedliwości.Dziwi mnie miażdżąca krytyka 10 lat prezydentury Andrzeja Dudy i rządu PiS-u, że Polska jest gospodarstwem pomocniczym UE, powiedział wicepremier. Według niego Polska jest w awangardzie Europy i dynamicznie się rozwija.

Reklama

Kosiniak-Kamysz zadeklarował gotowość do osobistego spotkania z prezydentem, aby wyjaśnić mu kwestie, w których – jak stwierdził – wprowadzono go w błąd.