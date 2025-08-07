Karol Nawrocki na swojej stronie internetowej m.in. deklarację, że pierwszego dnia urzędowania, 6 sierpnia 2025 roku złoży projekt ustawy obniżającej podstawową stawkę VAT z 23proc. do 22 proc. W mediach społecznościowych już pojawiają się komentarze, że Nawrocki złamał pierwszą obietnicę.

Co z pakietem projektów podatkowych?

W pierwszych dniach będą projekty, o których była mowa, będzie także projekt z pakietu projektów podatkowych - przekonywał Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Na pytanie, czy taka deklaracja była zatem błędem, nie chciał odpowiedzieć.

"Była obietnica, będzie realizacja"

- Naprawdę nie pamiętam, żeby w ciągu pierwszych godzin prezydentury projekty były przedstawiane przez prezydentów - przekonywał Szefernaker. Była obietnica- będzie realizacja - dodał w programie.

Inne gospodarcze obietnice Karola Nawrockiego

Jeśli chodzi o gospodarkę, to Karol Nawrocki podczas kampanii wyborczej zapowiadał, że podpisałby ustawę podnoszącą kwotę wolną od podatku do 60 tys. zł, co postulowała przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. Koalicja Obywatelska. Premier Donald Tusk zasygnalizował jednak niedawno w programie "Fakty po Faktach" w TVN24, że do 2027 r. rozwiązanie nie wchodzi w grę.