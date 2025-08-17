"Koalicja chętnych" powstała 2 marca z inicjatywy premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera. Skupia 33 państwa, które chcą wesprzeć Ukrainę. Tematem rozmów w ramach wideokonferencji były kolejne etapy negocjacji w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. W spotkaniu weźmie udział także szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Spotkania w Waszyngtonie

W poniedziałek Zełenski uda się do Waszyngtonu, gdzie spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. W rozmowach uczestniczą także: prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Finlandii Alexander Stubb i sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Stanowisko po szczycie na Alasce

Spotkanie odbędzie się po szczycie na Alasce, podczas którego Donald Trump i Władimir Putin uznali swoje rozmowy za "konstruktywne". Po tym wydarzeniu europejscy liderzy wydali wspólne oświadczenie, podkreślając, że kolejne rozmowy muszą odbywać się z udziałem prezydenta Ukrainy. W pierwszej z telekonferencji po szczycie Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki. W drugiej rozmowie, w gronie europejskim, uczestniczył premier Donald Tusk.