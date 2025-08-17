Prezydent Karol Nawrocki złożył w niedzielę wizytę w Godziszowie Trzecim w województwie lubelskim, gdzie w wyborach prezydenckich zdobył ponad 94 proc. głosów. Nawrocki podziękował mieszkańcom za zaufanie i zapowiedział, że jego prezydentura będzie pełna ciężkiej pracy, co udowodnił już w pierwszych dziesięciu dniach, składając w Sejmie trzy projekty ustaw.