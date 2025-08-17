W pierwszych dniach urzędowania prezydent złożył w Sejmie trzy projekty:

  • Ustawę o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, która zakłada ukończenie budowy lotniska do grudnia 2031 roku.
  • Ustawę dla rodzin z dwójką dzieci, która wprowadza zerowy PIT do 140 tys. zł dochodu.
  • Ustawę o wydłużeniu zakazu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych o 10 lat.

Nawrocki zadeklarował, że jego priorytetami będą obrona chrześcijańskich wartości, polskiej ziemi oraz rodzin. Podkreślił, że "Polska jest jedna", a on będzie prezydentem "Polek i Polaków", niezależnie od podziałów.