W programie "Graffiti" na antenie Polsat News Kołodziejczak zwrócił się bezpośrednio do prezydenta Nawrockiego. Karol Nawrocki nie powinien podpisywać tzw. ustawy wiatrakowej – powiedział, wyłamując się z dyscypliny partyjnej. Poseł opowiedział o swoim osobistym doświadczeniu związanym z wiatrakami. Ja mieszkam między wiatrakami. I nikomu tego nie życzę – dodał.

Kołodziejczyk ostro skrytykował ministra Motykę

Kołodziejczak skierował również mocne słowa do ministra energii, Miłosza Motyki, który promuje projekt. Minister Motyka niech jedzie sobie mieszkać między wiatrakami. Niech sobie zbuduje trzy albo cztery i niech tam mieszka. Tego mu życzę – stwierdził. Zdaniem parlamentarzysty jedynym, pewnym i niezależnym od pogody źródłem odnawialnej energii są biogazownie, zwłaszcza te rolnicze.

PSL obwinione za porażkę na wsi

Poseł Kołodziejczak twierdzi, że słabe poparcie dla obecnej koalicji na polskiej wsi to wina Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jeżeli dajemy do prowadzenia, nie wiem z jakiej przyczyny, rządzenie polską wsią PSL-owi, to piszemy się na porażkę. Bo PSL nie jest dzisiaj słuchany na polskiej wsi – podsumował w "Polsat News" Kołodziejczak.