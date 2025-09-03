Prezydent Nawrocki w Waszyngtonie
Prezydent Karol Nawrocki, obecnie z wizytą w Stanach Zjednoczonych, przygotowuje się do spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem. Już sama obecność w Waszyngtonie wywołuje wiele emocji.
Polska flaga na Blair House
Prezydent Nawrocki wylądował we wtorek w nocy na wojskowej bazie lotniczej Andrews, gdzie powitano go z pełnym protokołem. Na czas pobytu polska głowa państwa zatrzymała się w Blair House, historycznej rezydencji gościnnej, położonej zaledwie kilkaset metrów od Białego Domu.
Na nagraniach w mediach społecznościowych widać, że nad wejściem do rezydencji, gdzie zwykle wisi amerykańska flaga, zgodnie z protokołem zawisła biało-czerwona flaga. To symboliczny i wyjątkowy gest, który szybko obiegł media społecznościowe, m.in. dzięki nagraniu udostępnionemu przez korespondenta RMF FM, Pawła Żuchowskiego.
Jak zauważył w Tok FM, były ambasador w USA, Janusz Reiter, przyjęcie w Blair House to wyraz szacunku i "decorum", a nie coś, co należy traktować jako drobiazg. To jasny sygnał, że Stany Zjednoczone uznają Polskę za kluczowego sojusznika.
Jakie tematy na stole? Oczekiwania przed rozmowami
Centralnym punktem wizyty jest oczywiście spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem. Rozmowy w Białym Domu mają rozpocząć się o godzinie 11:25 czasu lokalnego (17:25 czasu polskiego). Wśród kluczowych tematów, które mają zostać poruszone, z pewnością znajdą się kwestie bezpieczeństwa, współpraca gospodarcza i regionalna stabilność.
