W ubiegłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki składał wizytę w USA. Spotkał się z prezydentem Donaldem Trumpem. W skład oficjalnej delegacji wszedł prezydent oraz jego najbliższe otoczenie. Nie było natomiast przedstawicieli gabinetu premiera Donalda Tuska.

Radosław Sikorski relacjonował na X niedawną wizytę w Waszyngtonie. Koledzy patrioci z PiS-u chełpią się, że zablokowali rządowi wejście do Białego Domu. Pozdrawiam - mówił minister SZ w nagraniu sprzed Białego Domu. W ten sposób odpowiedział europosłowi PiS Adamowi Bielanowi, który był w delegacji w USA wraz z prezydentem Karolem Nawrockim i publicznie oświadczył, że Sikorski nie jest mile widziany w Białym Domu.

"Mamusiu, wpuścili mnie na trawnik"

Nie jest Panu łyso po nagraniu? - zapytał Bielana na antenie Polsat News prowadzący program "Graffiti" Marcin Fijołek, nawiązując do sugestii, jakoby to miał on blokować wstęp do Białego Domu Radosławowi Sikorskiemu czy Donaldowi Tuskowi. - Mnie jest łyso, panu jest łyso, ale mówiąc zupełnie serio, to film, który mógł nagrać jakiś nastolatek: "Ha ha jestem przed Białym Domem. Mamusiu, pozdrawiam. Tatusiu, pozdrawiam. Wpuścili mnie na trawnik" - odpowiedział kpiąco europoseł PiS. - Przecież to jest komedia - dodał.

Adam Bielan o zarzutach "tuskoidów"

Adam Bielan stwierdził, że zarzuty o blokowanie Sikorskiemu i Tuskowi dostępu do Białego Domu "są absurdalne". - Gdy one płyną ze strony "tuskoidów", czyli zaciekłych, zakutych łbów, jak Arłukowicz, zwolenników Tuska, którzy pójdą za nim w ogień, to jeszcze jakoś to rozumiem, ale jak mówi to były premier Jan Krzysztof Bielecki, to płakać się chce - skomentował.

"Zaszkodzili wizerunkowi naszego kraju"

W programie „Graffiti” europoseł PiS uderzył nie tylko w Sikorskiego, ale i żonę wicepremiera, Anne Applebaum. - Nie było pary w polskiej historii, w ciągu ostatnich 30 lat, która zaszkodziła bardziej wizerunkowi naszego kraju niż Sikorski i Applebaum. Są setki artykułów, które ta para sprokurowała w międzynarodowej prasie, wykorzystując swoje dobre relacje towarzyskie - powiedział Bielan. Może pan znaleźć sto wpisów na X, kiedy Sikorski z jakąś taką satysfakcją dzieciaka, infantylną dość trzeba przyznać, atakuje Donalda Trumpa w momencie, kiedy musiał wiedzieć, że Trump może wrócić do Białego Domu - mówił Bielan. Zdaniem polityka, Sikorski "to ostatni człowiek w Polsce, który może zarzucać komuś, że donosił na swój kraj".