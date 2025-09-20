W piątek, w Kartoszynie nad Jeziorem Żarnowieckim na Pomorzu, rozpoczęła się budowa innowacyjnego obiektu, który ma zrewolucjonizować polską energetykę. Grupa PGE buduje pierwszy wielkoskalowy magazyn bateryjny o imponującej pojemności 981 MWh. Koszt inwestycji to 1,5 miliarda złotych.

Magazyn ma rozpocząć pracę w 2027 roku

Obiekt powstaje w strategicznym miejscu – blisko przyszłych morskich farm wiatrowych PGE oraz istniejącej już, największej w Polsce, elektrowni szczytowo-pompowej w Żarnowcu. To właśnie PGE Energia Odnawialna, właściciel elektrowni, nadzoruje realizację projektu.

Premier Donald Tusk, trzymając w ręku niewielki powerbank, obrazowo porównał skalę inwestycji, mówiąc, że Magazyn Energii Żarnowiec będzie miał pojemność 9 milionów takich urządzeń.

Wizja Tuska

Premier Tusk podkreśla, że Magazyn Energii Żarnowiec jest kluczowym elementem nowej, nowoczesnej energetyki, która ma zapewnić Polsce tani prąd.

Nowoczesna energetyka, tani prąd, to jest synergia między wiatrakami na morzu, wiatrakami na lądzie, elektrownią jądrową i właśnie takimi magazynami energii. To największa tego typu inwestycja w Europie. I właśnie dzięki takim inwestycjom będziemy mieli w przyszłości tańszy prąd – oświadczył Donald Tusk.

Ta wizja zakłada integrację różnych źródeł odnawialnych z energią jądrową, a magazyny energii pełnią rolę stabilizatora, pozwalając na gromadzenie nadwyżek energii i jej uwalnianie w razie potrzeby.

Grupa PGE, jako największe przedsiębiorstwo elektroenergetyczne w Polsce (produkuje około 37% energii elektrycznej i kontroluje około 20% rynku ciepła), odgrywa centralną rolę w transformacji energetycznej kraju. Skarb Państwa posiada niecałe 61% akcji spółki. PGE już teraz jest krajowym liderem w obszarze magazynowania energii, kontrolując blisko 90% udziału w elektrowniach szczytowo-pompowych.

Strategia rozwoju do 2035

Zgodnie ze swoją Strategią do 2035 roku, firma planuje znaczną rozbudowę swojego portfela magazynów do łącznej pojemności ponad 18 GWh. To obejmuje:

8 GWh w bateryjnych magazynach energii.

10 GWh w elektrowniach szczytowo-pompowych.

0,5 GWh w magazynach ciepła.

Na rozwój tego segmentu PGE przeznaczy w ciągu najbliższych 10 lat aż 14 miliardów złotych.