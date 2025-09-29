To znacząca porażka prestiżowa Rafała Trzaskowskiego. Zobaczymy, jakie on z tego wyciągnie wnioski - powiedział prof. Antoni Dudek w rozmowie z "Super Ekspresem", odnosząc się do sprawy nieudanego wprowadzenia nocnej prohibicji w Warszawie. Politolog uważa, że "znaczna część struktur warszawskich partii jest zakładnikami lobby alkoholowego". Trzeba było postawić sprawę na ostrzu noża. I przeforsować tę uchwałę w jej pierwotnej wersji - stwierdził prof. Dudek.

Nie będzie nocnej prohibicji w Warszawie

Na sesji rady Warszawy, która odbyła się dwa tygodnie temu, radni przyjęli zaproponowane przez klub KO uchwały, m.in. w sprawie pilotażowego wprowadzenia nocnej prohibicji w Śródmieściu i na Pradze-Północ. Wcześniej prezydent Warszawy wycofał swój projekt o wprowadzeniu zakazu sprzedaży alkoholu w nocy w całym mieście. Radni zagłosowali też przeciwko projektowi radnych w tej samej sprawie. Z funkcji zrezygnował wiceprezydent miasta Jacek Wiśnicki (Polska2050), który popierał stanowisko Trzaskowskiego.

To jedna z największych kompromitacji PO w tym roku. Ta parta pokazała, jak jest skorumpowana. Uważam, że to jest dowód na korupcję Platformy Obywatelskiej - powiedział prof. Antoni Dudek.

"Powinno być śledztwo w tej sprawie"

Jego zdaniem, w sprawie tej uchwały powinno być wszczęte śledztwo.Gdyby minister Żurek był poważny, to wszcząłby śledztwo w tej sprawie. Trzeba wyjaśnić, kto stał za całą tą operacją zmiany uchwały. Bo moim zdaniem, tam konkretni ludzie poszli do konkretnych ludzi. I powiedzieli: słuchajcie, macie wobec nas dług wdzięczności. My się absolutnie nie zgadzamy na tę uchwałę. I to powinno być wyjaśnione - mówi prof. Antoni Dudek.

Prezydent Warszawy w czwartek zapowiedział zmianę decyzji ws. nocnej prohibicji w stolicy. Radni mają przyjąć nową uchwałę, a pierwsze ograniczenia będą obowiązywały już od listopada. Trzaskowski zapowiedział też, że od czerwca 2026 roku ograniczenie nocnej sprzedaży będzie rozszerzone na całą stolicę.

Większość Polaków popiera prohibicję

Według sondażu pracowni SW Research w sprawie prohibicji w Polsce, ponad 60 proc. badanych popiera pomysł nocnego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w całej Polsce. Za utrzymaniem obowiązujących przepisów opowiedziało się 20 proc.

Do Sejmu trafiły dwa poselskie projekty w sprawie nocnej prohibicji w Polsce. Jeden przygotowali przedstawiciele Lewicy, a drugi Polski 2050. Na razie ograniczenia w sprzedaży alkoholu wprowadziły niektóre miasta, np. Kraków. Od 1 lipca 2023 roku w Krakowie zaczęła obowiązywać uchwała Rady Miasta Krakowa, dotycząca ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży detalicznej alkoholu. Zakaz obowiązuje między północą a godz. 5.30, na terenie całego Krakowa, z wyłączeniem restauracji i barów.

W nocy w Krakowie alkoholu nie można kupić w sklepach spożywczych, supermarketach, hipermarketach, na stacjach benzynowych, w sklepach monopolowych, sklepach z produktami specjalistycznymi, np. winiarskich. Nocny zakaz obowiązuje także w domach handlowych, sklepach dyskontowych, punktach sprzedaży detalicznej przy hurtowniach.