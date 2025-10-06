Rozpoczęcie akcji i tragiczne odkrycie

Poszukiwania trójki Chorwatów zaczęły się w niedzielę. Mężczyźni wyszli w góry mimo ostrzeżeń pogodowych. Ciało jednego z nich ratownicy znaleźli tego samego dnia, ale później musieli przerwać akcję ratunkową z powodu złych warunków atmosferycznych.

Wznowienie poszukiwań i odnalezienie zaginionych

W poniedziałek 45-osobowy zespół ratowników, przy wsparciu policji i helikoptera, wznowił poszukiwania, które zakończyły się odnalezieniem ciał obu zaginionych na wysokości 1800 metrów nad poziomem morza. Wszyscy należeli do 7-osobowej grupy, która od soboty schodziła z najwyższego szczytu Słowenii, Triglav (2864 m n.p.m.).

Akcja ratunkowa była niebezpieczna i trudna dla ratowników – powiedział dowódca zespołu ratunkowego Miha Arh podczas konferencji prasowej, w której uczestniczyli ministrowie spraw wewnętrznych Słowenii i Chorwacji. Dodał, że lawinę prawdopodobnie wywołał mokry śnieg i wiatr.

W zeszłym tygodniu, po okresie wysokich temperatur, w górach południowo-wschodniej Europy spadł śnieg, a warunki do uprawiania wszelkich form turystyki określa się, jako "niezwykle trudne".