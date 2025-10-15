Jak podało wojsko w komunikacie ze zdjęciem, za płynącym w wynurzeniu rosyjskim okrętem podwodnym podąża szwedzki okręt wojenny oraz samoloty Gripen. Operacja odbywa się we współpracy z sojusznikami od cieśniny Kattegat i ma charakter rutynowy – podkreślono.

Według szwedzkiego nadawcy publicznego SVT, rosyjski okręt to jednostka z napędem diesel-elektrycznym w kodzie NATO klasy "Kilo”, która uległa awarii w Kanale La Manche. Z incydentu w poniedziałek żartował Mark Rutte. – Co za zmiana w porównaniu z powieścią Toma Clancy'ego "Polowanie na Czerwony Październik”. Dziś to raczej poszukiwanie najbliższego mechanika – skwitował sekretarz generalny NATO podczas wizyty w Słowenii.

Rosyjski okręt podwodny na Morzu Bałtyckim. Szwedzkie wojsko: Jest przez nas śledzony

W sobotę holenderskie ministerstwo obrony poinformowało, że marynarka wojenna tego kraju eskortowała okręt Noworosyjsk i towarzyszący mu holownik Jakow Grebelski na Morzu Północnym.

Wcześniej Brytyjska Królewska Marynarka Wojenna powiadomiła, że śledziła 7-9 października rosyjski okręt powracający z misji na Morzu Śródziemnym. Natomiast 9 października Sojusznicze Dowództwo Sił Morskich (MARCOM) NATO opublikowało na platformie X wpis ze zdjęciami przedstawiającymi fregatę francuskiej marynarki wojennej obserwującą rosyjski okręt podwodny u wybrzeży Bretanii. Zapewniono o gotowości Sojuszu Północnoatlantyckiego do obrony.