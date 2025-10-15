Dania szykuje zakaz korzystania z social mediów dzieciom

Premier Mette Frederiksen podczas uroczystego otwarcia duńskiego parlamentu zapowiedziała, że jej rząd szykuje się do wprowadzenia zakazu korzystania z social mediów dzieciom poniżej 15. roku życia. Ma być to pokaz działań podejmowanych przez tamtejszych polityków na temat walki o bezpieczeństwo najmłodszych w internecie. Jest to o tyle ciekawe, że aż 94% duńskich uczniów ma konto na jakieś platformie społecznościowej, mimo że nie skończyło 13 lat.

Politycy podkreślają, że sprawia to, iż dzieci mają coraz większe problemy z tak podstawowymi rzeczami, jak czytanie, czy skupienie uwagi na jednej rzeczy. Do tego dochodzi jeszcze kwestia dostępu do treści nieprzeznaczonych do tak młodego wieku oraz fakt, że dzieci spędzają jeszcze więcej czasu, wręcz tracąc swoje decyzje.

Duńska minister ds. cyfryzacji Caroline Stage określa ruchy rządu jako "przełom", twierdząc, że politycy zbyt długo byli naiwni.

- Zbyt długo byliśmy naiwni. Pozwoliliśmy, by cyfrowe życie dzieci zależało od platform, które nigdy nie miały na względzie ich dobra. Musimy przejść od cyfrowej niewoli do wspólnoty - stwierdziła polityczka w swojej wypowiedzi.

Są to dość odważne stwierdzenia, zwłaszcza że mowa o próbie uregulowania czegoś, co wydaje się niesamowicie trudne do uchwycenia. Wymagać to będzie ogromnych nakładów pracy ze strony rządu, urzędów, administracji. Nie można też nie wspomnieć o zakrojonych na szeroką skalę kampaniach uświadamiających.

Nie tylko dania. Te państwa także chcą ograniczyć dostęp do social mediów dzieciom

Warto w tym miejscu podkreślić, że Dania nie jest jedynym państwem, które w najbliższym czasie zadeklarowało chęć konkretniejszego uregulowania mediów społecznościowych. W Hiszpanii jakiś czas temu powstał projekt ustawy, wedle którego dostęp do social mediów miałaby młodzież od 16. roku życia.

Inny pomysł zasugerował francuski rząd, którego pomysł miałby wprowadzić nie tylko zakaz dla dzieci poniżej 15. roku życia, ale też wprowadzić godzinę policyjną dla młodzieży w wieku od 15. do 18. roku życia. Wówczas wprowadzony byłby zakaz korzystania z aplikacji mediów społecznościowych w godzinach 22:00-08:00. Jest to rozwiązanie zasugerowane na podstawie badań komisji, która badała szkodliwy wpływ TikToka na dzieci i młodzież.

Przykładem spoza Europy jest także Australia, która w grudniu 2025 roku wprowadzi całkowity zakaz korzystania z social mediów dzieciom poniżej 16. roku życia. Tutaj także chodzi o redukcję szkodliwego wpływu platform społecznościowych na rozwój młodzieży. Warto też dodać, że to rozwiązanie jest reklamowane, jako pierwsza na świecie tego rodzaju regulacja, z której przykład czerpią inne państwa.

Ochrona dzieci przed social mediami to walka z wiatrakami?

Ten zaostrzający się dyskurs wobec social mediów pokazuje, że rządy na całym świecie zaczęły orientować się, przed jakim problemem stoją. Można więc powiedzieć, że jest to bardziej polityka reakcyjna niż zapobiegawcza, co już samo w sobie pokazuje, że politycy zaspali trochę czas, kiedy dało się to skuteczniej regulować.

Do tego dochodzi fakt, że taka prawna ochrona i obowiązki nakładane na właścicieli platform nie zawsze rozwiążą problem. Niemal zawsze, jak mantrę powtarza się, że takie zabezpieczenia przed dostępem dla danych grup wiekowych da się obejść za pomocą VPN-ów. Wystarczy wówczas skorzystać z sieci z innego regionu świata, aby nadal mieć dostęp do tych samych treści co dorośli.

Skan dowodu osobistego lub dokumentu potwierdzającego wiek? To da się obejść zdjęciami dowodów, które bez żadnych problemów zdobyć można w internecie. Co więcej, wiele algorytmów jest na tyle prosta, że nie uwzględnia w ogóle poprawności, a jedynie sprawdza datę urodzenia lub PESEL. Weryfikacja zdjęciem? Przykład z Wielkiej Brytanii pokazuje, że da się to obejść w banalny sposób. Na forach takich jak Reddit da się znaleźć potwierdzone historie ludzi, którzy do przejścia tego sposobu wykorzystali postacie z memów, gier, a nawet podobiznę papieża. Dla chcącego nic trudnego.