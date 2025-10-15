Wołodymyr Zełenski podkreśla strategiczne znaczenie zbliżających się rozmów w Białym Domu. Zełenski oświadczył: Odrobiliśmy również naszą część pracy domowej przed spotkaniem z prezydentem Trumpem – część wojskową, a także naszą część gospodarczą. Wszystkie szczegóły są gotowe. Prezydent Ukrainy dodał, że porządek dnia spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych jest "bardzo rzeczowy".

Media spekulują, że przywódcy będą rozmawiać o dostawach broni, w tym pocisków dalekiego zasięgu Tomahawk. Zełenski wskazał także na zwiększenie skali możliwości w zakresie "dalekosiężnych sankcji ukraińskich". Zełenski wyraził głęboką wiarę w rolę USA: To naprawdę może przybliżyć zakończenie wojny: to właśnie Stany Zjednoczone mają możliwości takiego globalnego wpływu, a my robimy wszystko, by inni na świecie stanęli po jednej stronie z nami w tej pracy.

Ukraińska delegacja w Waszyngtonie

Ukraińska delegacja, na czele z premierką Julią Swyrydenko, prowadzi intensywne przygotowania do piątkowego spotkania. Delegacja rozpoczęła spotkania w Waszyngtonie, przygotowując podstawy do rozmów z przywódcą USA. Delegaci rozmawiają z amerykańskimi firmami zbrojeniowymi, w tym producentami systemów obrony przeciwlotniczej. Spotkania obejmują również przedstawicieli firm energetycznych, co wskazuje na szerszy zakres współpracy gospodarczej. Prezydent Ukrainy podziękował za pracę swojej delegacji: Dziś odbyło się już sprawozdanie naszych przedstawicieli. Dziękuję za tę pracę.

Rozmowy z Grecją

Wołodymyr Zełenski odbył również rozmowę z premierem Grecji Kyriakosem Micotakisem, która dotyczyła wzmocnienia odporności Ukrainy. Prezydent Ukrainy podziękował Grecji za wsparcie i rozmawiał o "kilku istotnych krokach na rzecz naszej odporności". Kluczowym tematem były możliwości współpracy w sektorze energetycznym, w tym „możliwości dostaw amerykańskiego gazu”. To podkreśla dążenie Ukrainy do dywersyfikacji źródeł energii.