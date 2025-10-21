W drodze do więzienia towarzyszyła byłemu prezydentowi jego żona, Carla Bruni-Sarkozy oraz jego prawnik. Przed zakładem karnym czekał na polityka tłum. Więzienie mieści się w 14. dzielnicy Paryża. La Santé jest znane jako miejsce, gdzie kary odbywają celebryci i politycy. Po wejściu do środka były prezydent podda się formalnościom administracyjnym, jak każdy inny nowo przybyły więzień. Następnie uda się do celi.

Sarkozy twierdzi, że jest niewinny

W komentarzu w serwisie X, który opublikował w drodze z domu do więzienia, Sarkozy po raz kolejny zapewnił, że jest niewinny i nie przestanie potępiać "skandalu sądowego" - jak określił swój wyrok. "Nie żądam żadnych przywilejów i żadnej przychylności" - dodał. Wyraził przekonanie, że "prawda zwycięży". Adwokaci byłego prezydenta po jego wejściu do więzienia powiedzieli dziennikarzom, że jego uwięzienie to "hańba". "To tragiczny dzień dla niego, dla naszych instytucji i dla Francji" - oznajmił adwokat Jean-Michel Darrois. Wyraził nadzieję, że "sąd apelacyjny przywróci sprawiedliwość".

Ukarany za "przestępczą zmowę"

25 września sąd pierwszej instancji orzekł wobec Sarkozy'ego karę pięciu lat więzienia w sprawie dotyczącej finansowania jego kampanii wyborczej z 2007 r. przez Libię, rządzoną wówczas przez Muammara Kadafiego. Sarkozy został oczyszczony z zarzutów o korupcję i ukrywanie sprzeniewierzenia pieniędzy publicznych, ale uznano go za winnego "przestępczej zmowy", która jest we Francji poważnym przestępstwem - grozi za nie kara do 10 lat więzienia. Sąd zastosował rozwiązanie prawne nakazujące wykonanie kary bez względu na to, czy nastąpi apelacja. To rozwiązanie wprowadzono do prawa francuskiego, aby uniknąć sytuacji, gdy skazani za poważne przestępstwa unikają odbywania kary, przeciągając drogę odwoławczą.

Sarkozy może ubiegać się o warunkowe zwolnienie

Prawnik Sarkozy'ego - Christophe Ingrain w wywiadzie dla BFMTV zwrócić uwagę, że ostatnim uwięzionym przywódcą państwa francuskiego był Philippe Petain, szef rządu Vichy kolaborującego z Niemcami, który zmarł w 1951 r. Sarkozy, jak każdy inny skazany, może ubiegać się o zmianę sposobu wykonywania kary. W zależności od decyzji sądu może to skutkować dalszą karą w areszcie domowym, noszeniem bransoletki elektronicznej czy też warunkowym zwolnieniem. Ze względu na wiek - ukończone 70 lat - Sarkozy ma prawo ubiegać się o to już teraz. Zwykle warunkiem jest odbycie przez skazanego połowy wyroku.