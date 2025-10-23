Przełomowa decyzja sądu pracy. Chodzi o prawo do codziennej pracy zdalnej

Orzeczenie wydane przez Komisję ds. Sprawiedliwego Traktowania Pracowników (która, jak wspomniano na końcu, została ustanowiona jako pracowniczy trybunał arbitrażowy już w 1904 roku) dotyczy przypadku, w którym pracodawca, bank Westpac, pierwotnie zezwolił pracowniczce na wykonywanie obowiązków całkowicie zdalnie. Jednak na początku bieżącego roku bank podjął decyzję o zmianie tej zasady, wycofując to zezwolenie.

Sprawa trafiła do sądu pracy

Powódka, zatrudniona w niepełnym wymiarze godzin w sektorze kredytów hipotecznych Westpac i posiadająca 23-letni staż pracy w tej instytucji, wniosła sprawę do sądu, argumentując, że jej miejsce zamieszkania znajduje się poza Sydney, co sprawia, że codzienny dojazd do biura zajmuje jej prawie dwie godziny.

Orzeczenie australijskiego sądu

Komisja ds. Sprawiedliwego Traktowania Pracowników uznała, że bank Westpac nie przedstawił wystarczająco przekonujących ani uzasadnionych przyczyn, aby odrzucić prośbę pracowniczki dotyczącą kontynuowania pracy zdalnej. Tym samym, orzeczenie australijskiego sądu pracy było na korzyść powódki.

Odpowiedź banku Westpac

W odpowiedzi na tę decyzję, rzecznik banku Westpac poinformował, że instytucja analizuje treść i implikacje orzeczenia Komisji. Jednocześnie rzecznik zaznaczył, że polityka banku dotycząca powrotu do biur została wdrożona w celu "wzmocnienia współpracy między zespołami, przy jednoczesnym zachowaniu pewnego stopnia elastyczności pracy z domu". Agencja informacyjna Reuters zauważyła, że szerszy australijski sektor finansowy aktywnie dąży do nakłonienia swoich pracowników do powrotu do fizycznych biur. Jednak ten proces zmiany napotyka na opór i postępuje powoli, zwłaszcza w obszarze bankowości detalicznej, gdzie elastyczny model pracy hybrydowej stał się szczególnie popularny i powszechny.