Premier Donald Tusk w wywiadzie dla "Sunday Times" powiedział, że Ukraina jest gotowa walczyć z Rosją przez kolejne dwa lub trzy lata. Dodał jednak, że według niego, wojna może potrwać nawet dekadę. Nie mam wątpliwości, że Ukraina przetrwa jako niepodległe państwo – podkreślił Tusk.

Rosja "nie ma szans na przetrwanie"

Teraz najważniejsze pytanie brzmi, ile ofiar jeszcze poniesiemy. Prezydent Zełenski powiedział mi w czwartek, że ma nadzieję, iż wojna nie potrwa dziesięciu lat, ale Ukraina jest gotowa walczyć jeszcze dwa, trzy lata– stwierdził szef polskiego rządu.

Dodał, że Rosja "nie ma szans na przetrwanie" w dłuższej perspektywie i stoi w obliczu "dramatycznych" problemów, które pogłębiły m.in. nowe sankcje USA nałożone w środę na rosyjski przemysł naftowy.

Tusk ostrzega Wielką Brytanię

Donald Tusk ostrzegł Wielką Brytanię, że nie może dłużej żyć w "słodkiej iluzji", że zostanie oszczędzona w razie wojny między państwami NATO i Rosją. Powiedział że gdyby Moskwa rozmieściła pociski balistyczne Oriesznik na terytorium Białorusi lub Królewca, to mogłaby z łatwością odpalić głowicę nuklearną, której celem byłaby dowolna stolica europejska, w tym Londyn. Zdaniem premiera "zagrożenie ma charakter globalny i uniwersalny, przede wszystkim ze względu na wykorzystaną technologię".

Wypowiedzi polskiego premiera skomentował senator Aleksiej Puszkow. W mediach społecznościowych nazwał je "prowokacyjnymi". "Tusk, który stale próbuje wciągnąć inne kraje Unii Europejskiej i NATO w wojnę z Rosją, wydaje się nieświadomy, że sama Polska byłaby nieuchronną ofiarą takiej wojny, gdyby do niej doszło. Znajduje się w takim położeniu, że nie może jej uniknąć" - napisał.

Warszawa "otwiera puszkę Pandory"

"To nie Hiszpania, Włochy ani Grecja ucierpią pierwsze - to Polacy" - dodał Puszkow. Napisał, że polski rząd liczy na pomoc Amerykanów, NATO i "samego diabła".

Na słowa Tuska zareagowali także inni propagandyści w Rosji. Agencja TASS opublikowała artykuł, w którym politolog Rosyjskiego Uniwersytetu Ekonomicznego Borys Pierwuszyn stwierdza, że Warszawa "otwiera puszkę Pandory".

Ławrow o europejskich jastrzębiach

Prezydent USA Donald Trump jest pod wielką presją europejskich jastrzębi, prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i innych przeciwników współpracy amerykańsko-rosyjskiej w jakiejkolwiek kwestii - powiedział w poniedziałek w rozmowie z węgierskim podcastem Ultrahang szef MSZ Rosji Sergiej Ławrow.

Jest wiele osób, które narzucają się Waszyngtonowi i korzystają z każdej okazji i każdego sposobu, by podważyć proces, który już mógłby doprowadzić do pewnych rezultatów - twierdził szef rosyjskiej dyplomacji. Starają się odsunąć Trumpa od sposobu postrzegania, jaki prezentował w przeszłości - dodał.