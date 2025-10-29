Wczoraj przeprowadziliśmy test jeszcze jednego perspektywicznego kompleksu, to bezzałogowy pojazd podwodny Posejdon, także z reaktorem nuklearnym– powiedział w środę Putin, cytowany przez agencję Reutera. Dodał, że próby zakończyły się sukcesem.

Putin o teście rakiety Buriewiestnik

Putin odniósł się także do niedawnego testu pocisku manewrującego Buriewiestnik, który według deklaracji Moskwy również ma napęd nuklearny. Zastosowana elektronika zabezpieczona przed promieniowaniem jest już wykorzystywana w programach kosmicznych – dodał. Według rosyjskich mediów polityk przekonywał, że napęd atomowy tego pocisku jest porównywalny z reaktorem okrętu podwodnego, ale jest "mniej więcej tysiąc razy mniejszy" i może się uruchomić w ciągu kilku minut.

15 godzin Buriewiestnika

W niedzielę Kreml informował w komunikacie o pomyślnym teście rakiety Buriewiestnik, co w języku rosyjskim oznacza ptaka zwiastującego burzę. Putin określił ją jako '"unikatową broń, której nikt inny na świecie nie posiada". Według szefa rosyjskiego sztabu generalnego Walerija Gierasimowa, podczas ostatniej próby pocisk spędził w powietrzu około 15 godzin, pokonując dystans 14 tys. km, co - jak podkreślił - "nie jest granicą" jego możliwości.

Torpedy Posejdon mają być uzbrojeniem dla rosyjskich okrętów podwodnych projektu 949 Antiej (w kodzie NATO Oscar II). Jedna jednostka ma mieć możliwość przenoszenia do sześciu takich torped. Rosyjski przywódca zapowiedział także wprowadzenie międzykontynentalnych pocisków balistycznych Sarmata (ros. Sarmat) do dyżurów bojowych w ramach Wojsk Rakietowych Przeznaczenia Strategicznego.