Patryk M., pseudonim "Wielki Bu", jest teraz w areszcie w Hamburgu. Zatrzymano go 12 września na mocy Europejskiego Nakazu Aresztowania. "Wielki Bu" odmówił dobrowolnej ekstradycji do Polski.

Ekstradycja dopuszczalna

"Na wniosek Prokuratury Generalnej w Hamburgu Hanzeatycki Sąd Apelacyjny uznał ekstradycję za dopuszczalną postanowieniem z dnia 30 października 2025 r. W następnym kroku Prokuratura Generalna podejmie decyzję w sprawie zatwierdzenia ekstradycji" - przekazała Onetowi starsza prokurator Mia Sperling-Karstens, rzeczniczka prasowa Prokuratury Generalnej w Hamburgu. Jak informuje Onet, na razie nie wiadomo, kiedy dojdzie do ekstradycji. Cały proces ekstradycji z Niemiec do Polski trwa jednak standardowo około dwóch miesięcy, można się więc spodziewać, że wszystkie formalności zostaną zakończone w najbliższych dniach.

Ścigany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej

Lubelska Prokuratura ściga "Wielkiego Bu" za udział w zorganizowanej grupie przestępczej specjalizującej się w przemycie i handlu narkotykami. Zarzuty obejmują m.in. udział w grupie działającej od 2017 do 2018 roku w Polsce, Holandii i Hiszpanii, która zajmowała się produkcją, przywozem i obrotem znacznymi ilościami kokainy, amfetaminy i mefedronu.

"Wielki Bu" stara się o azyl

W ubiegłym tygodniu portal tvn24.pl podał, że "Wielki Bu" złożył wniosek o azyl polityczny w Niemczech. "Chcemy wykazać przed sądem, a także przed urzędem do spraw imigracji, że w sprawie mojego klienta istnieje uzasadniona obawa, że stanie się on obiektem rozgrywek politycznych między rządem a urzędem prezydenta [chodzi o Prezydenta RP Karola Nawrockiego, z którym znają się z czasów, gdy nie pełnił on jeszcze tego urzędu — red.]" - przekazał portalowi hamburski adwokat Gregor P. Jezierski, reprezentujący Patryka M. przed tamtejszymi urzędami.

Ubieganie się o azyl nie wyklucza ekstradycji

"Ponieważ Prokuratura Generalna jest właściwa wyłącznie w zakresie postępowania ekstradycyjnego, nie można udzielić informacji na temat tego, czy osoba ścigana złożyła wniosek o azyl w Niemczech, a jeśli tak, to z jakiego powodu. Niezależnie od tego, toczące się postępowanie azylowe nie stanowiłoby przeszkody dla ekstradycji osoby ściganej do Polski" - powiedziała Onetowi Mia Sperling-Karstens z Prokuratury Generalnej w Hamburgu.

Karol Nawrocki o "Wielkim Bu"

"Wielki Bu" był m.in. uczestnikiem walk w MMA. Stał się szerzej znany kilka miesięcy temu, gdy zaczęto mówić o jego znajomości z kandydującym jeszcze wtedy na prezydenta RP Karolem Nawrockim. "Znam go, bo z nim boksowałem. To jest wielki chłop, waży 140 kg. Był moment, że nie miał odpowiedniego sparingpartnera i po prostu sparowaliśmy. Na niczym innym nasza znajomość nie polegała" przekonywał w kwietniu br. Karol Nawrocki w Kanale Zero. Tymczasem sam "Wielki Bu" wielokrotnie podkreślał swoją znajomość z obecnym prezydentem. W serwisach społecznościowych określał się nawet jako "przyszły minister sportu".