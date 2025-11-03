Do katastrofy budowlanej doszło podczas prac remontowych w Torre dei Conti, która znajduje się na Forach Cesarskich w centrum Rzymu, nieopodal Koloseum.

Ciężko ranny robotnik

Najpierw zawaliła się część konstrukcji, a potem, gdy rozpoczęła się akcja ratunkowa, kolejna. Nad zabytkiem uniosła się wielka chmura pyłu. Dwaj robotnicy znaleźli się pod gruzami - jednego już przewieziono do szpitala, jest ciężko ranny. Trwa akcja wydobycia drugiego robotnika. Dwóch innych robotników także jest poszkodowanych, ale odnieśli lekkie obrażenia. Gdy doszło do wypadku, trzech innych robotników było na rusztowaniu - sprowadzili ich na ziemię strażacy. Rzymska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie katastrofy budowlanej. Na miejscu są służby ratunkowe. Jak podają służby, jeszcze nie ustalono przyczyn tragedii. Na pewno zawaliła się jedna z wewnętrznych ścian. Rano w wieży pracowało 11 robotników.

Średniowieczny zabytek

Torre dei Conti została zbudowana w w 1238 roku. Znajduje się w pobliżu alei Fori Imperiali i uważana za jedną z najbardziej imponujących i dobrze zachowanych budowli z czasów średniowiecza.