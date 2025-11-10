Trump wygwizdany podczas meczu NFL

Podczas meczu futbolu amerykańskiego National Football League (NFL) pomiędzy Detroit Lions i Washington Commanders pojawił się Donald Trump. Spotkanie to rozgrywało się w Landover pod Waszyngtonem, a wraz z prezydentem pojawił się m.in. sekretarz obrony USA Pete Hegseth. Obecność głowy państwa powiązana była z zaprzysiężeniem nowych żołnierzy armii.

W momencie, kiedy prezydent pojawił się na telebimie, reakcja części publiczności daleka była od optymistycznej - został on bowiem wybuczany. Odgłosy niezadowolenia wzmagały się w momencie, kiedy głowa państwa została oficjalnie zapowiedziana przez spikera prowadzącego wydarzenie. Buczenie trwało także w momencie, kiedy Trump odczytywał słowa przysięgi wojskowej.

Warto w tym miejscu bardzo stanowczo podkreślić, że nie wszyscy widzowie negatywnie podeszli do aktualnego prezydenta USA. Część z nich przywitała prezydenta owacjami i starało się uwiecznić jego obecność na stadionie. Wydarzenie to może jednak być świadectwem niezadowolenia niektórych amerykanów z drugiej kadencji Trumpa.

Shutdown w USA trwa w najlepsze

Doszukując się powodów takiej reakcji części publiczności, wskazać można trwający nieprzerwanie od 41 dni shutdown, czyli zamknięcie rządu USA. Jest to efekt niedogadania się partii demokratycznej i republikańskiej w sprawie budżetu.

W ramach tego działania instytucji państwowych zostało wstrzymane lub stoi pod dużym znakiem zapytania. W ten właśnie sposób pracownicy federalni pracują bez wypłat lub są skierowani na urlopy, niepewna jest przyszłość bonów żywnościowych, a do tego od 7 listopada odwołano tysiące lotów. Co prawda na horyzoncie majaczy wizja przełamania impasu, bo część Demokratów jest w stanie pójść na ustępstwa teraz, aby potem Republikanie zagłosowali za wydłużeniem dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych w ramach Obamacare.

Zmieniony i dostosowany projekt ustawy budżetowej ma być na ostatniej prostej. Do stycznia ma on trafić do Izby Reprezentantów, a następnie na biurko prezydenta. Nadal jednak są to tylko spekulacje i nie ma pewności, że po drodze nie wydarzy się nic, co to wątłe porozumienie naruszy.

Donald Trump w niełasce Amerykanów

Wszystko to sprawia, że Donald Trump musi mierzyć się z ostrą krytyką ze strony swoich obywateli. Sondaż pracowni SSRS, który przedstawiony został przez CNN, pokazuje, że 2/3 Amerykanów negatywnie ocenia drugą kadencję aktualnego prezydenta USA. Wedle tego wychodzi, że poparcie na poziomie zaledwie 37 procent jest tylko o jeden punkt procentowy wyższe od najniższego w historii tych konkretnych badań.