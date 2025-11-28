Premier Węgier Viktor Orban spotkał się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w Moskwie, Rozmowy dotyczyły dostaw rosyjskiej ropy naftowej i gazu dla Budapesztu oraz wojny w Ukrainie. Putin chwalił Orbana twierdząc, że broni on "interesu swojego kraju i narodu". Chętnie wybiorę Budapeszt jako miejsce rozmów o Ukrainie z USA - powiedział Władimir Putin.

Negocjacje pokojowe odbędą się w Budapeszcie?

Putin dodał, że jeżeli negocjacje pokojowe odbędą się w Budapeszcie "będzie bardzo szczęśliwy" i podziękował Orbanowi za chęć pomocy. Węgry są gotowe, by zapewnić platformę do negocjacji. Jesteśmy gotowi pomóc w pomyślnym zakończeniu tego procesu -odpowiedział szef węgierskiego rządu.

Putin zauważył, że Budapeszt został zaproponowany jako miejsce spotkania przez prezydenta USA Donalda Trumpa i zaakceptowany przez obie strony - amerykańską i rosyjską, które utrzymują dobre relacje z premierem Orbanem. Przywódca Rosji pochwalił przy tym "zrównoważony" stosunek Budapesztu do wojny na Ukrainie.

"Węgry nieprzerwanie stoją po stronie pokoju"

Obecny w Moskwie minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto podkreślił we wpisie na X, że "od prawie czterech lat (Węgry) nieprzerwanie stoją po stronie pokoju, który można osiągnąć jedynie poprzez negocjacje i dyplomację". "Zamknięcie kanałów dyplomatycznych oznacza porzucenie nadziei na pokój" - dodał Szijjarto. Peter Szijjarto poinformował także, że Węgry w tym roku importowały z Rosji 8,5 mln ton ropy naftowej oraz ponad siedem mld metrów sześciennych gazu