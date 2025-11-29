Cyklon "Ditwah" spustoszył Sri Lankę: Tysiące ewakuowanych

Sri Lanka, wyspa na Oceanie Indyjskim położona na południowy wschód od Indii i oddzielona od nich cieśniną Palk, od blisko tygodnia zmaga się z trudnymi warunkami pogodowymi z powodu cyklonu Ditwah, który obecnie zmierza na północ.

Powodzie nasiliły się w sobotę na nisko położonych terenach, co wymusiło ewakuację osad położonych nad rzeki Kelani. Do akcji ratunkowej włączono wojsko. Przedstawiciele DMC poinformowali, że wody powodziowe mogą przekroczyć poziom odnotowany podczas powodzi w 2016 roku, gdy na wyspie zginęło 71 osób.

Indie skierowały do Sri Lanki samolot z żywnością dla ofiar powodzi. Jesteśmy gotowi do udzielenia dalszej pomocy i wsparcia w miarę rozwoju sytuacji – zadeklarował indyjski premier Narendra Modi w serwisie X.