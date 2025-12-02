Witkoff i Kushner spotkają się z Zełenskim po rozmowie z Putinem

„Doradcy prezydenta Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, spotykają się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem na Kremlu. Oczekuje się, że z Moskwy udadzą się do jednego z krajów europejskich i spotkają się z prezydentem Ukrainy Zełenskim” - napisał na platformie X Barak Ravid, dziennikarz serwisu Axios.

Reklama

Do spotkania, podczas którego wysłannicy poinformują Zełenskiego o rozmowach z Putinem, ma dojść w środę - przekazały dwa źródła, cytowane przez Axios.

We wtorek Zełenski powiedział, że będzie rozmawiał z Witkoffem i Kushnerem bezpośrednio po ich spotkaniu z Putinem. Portal podkreślił, że jest to szóste spotkanie Witkoffa z Putinem. Po raz pierwszy w rozmowach z rosyjskim przywódcą na temat zakończenia wojny w Ukrainie uczestniczy Kushner.