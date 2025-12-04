Porwanie załogi u wybrzeży Gwinei Równikowej

Do zdarzenia doszło w środę w Zatoce Gwinejskiej, niedaleko wybrzeży Gwinei Równikowej. Celem piratów stał się statek CGAS SATURN, należący do firmy Christenia Gas, który pływał pod banderą Portugalii. W wyniku ataku piratów dziewięciu członków załogi zostało porwanych, a czterech pozostałych znalazło bezpieczne miejsce na pokładzie statku. Jeden z nich doznał nawet lekkich obrażeń, ale dość szybko udzielono mu niezbędnej pomocy.

Rzecznik polskiego MSZ potwierdził jednak, że wśród owych dziewięciu porwanych osób znalazł się jeden Polak. Sama firma podkreśla, że jest zaniepokojona tym, co się wydarzyło i będzie robić wszystko, aby uwolnić zakładników. O całej sytuacji poinformowane zostały odpowiednie służby oraz rodziny porwanych marynarzy.

- Jesteśmy poważnie zaniepokojeni atakiem na statek i jego załogę. Głównym priorytetem firmy jest teraz skontaktowanie się z porwanymi członkami załogi, by zapewnić ich jak najszybsze bezpieczne uwolnienie - czytamy we fragmencie oświadczenia wydanego przez firmę Christenia Gas.

Zatoka Gwinejska - rewir piratów i jeden z najniebezpieczniejszych akwenów

Zatoka Gwinejska od lat cieszy się złą sławą, jeśli chodzi o niebezpieczeństwo ze strony piratów. Mimo że wiele krajów Afryki Zachodniej ma ten problem, tak właśnie w tym regionie są oni najczęściej najliczniejsi, a przy okazji najbrutalniejsi.

W samym 2019 roku, który uznawany jest z najgorszy pod tym względem od lat, właśnie porwania załóg w tamtym regionie odpowiadały za ponad 80% wszystkich takich incydentów na świecie. Najwięcej takich zdarzeń miało jednak miejsce w 2020 roku, kiedy Międzynarodowe Biuro Morskie odnotowało aż 123 takie incydenty.