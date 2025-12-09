Prezydent Donald Trump podczas poniedziałkowej konferencji zaatakował słownie reporterkę stacji ABC News, która dopytywała o kontrowersyjny atak amerykańskich sił na łódź przemytników. Gdy dziennikarka dopytywała o nagranie, Trump zwrócił się do niej: Jesteś najbardziej wstrętną reporterką tutaj. Jesteś wstrętną, straszną, naprawdę straszną reporterką. Trump stwierdził, że "zawsze tak jest z tobą" i uciął temat, mówiąc: "cokolwiek Pete Hegseth będzie chciał zrobić, mi to pasuje".

Sprawa kontrowersyjnego ataku

Atak, o który zapytała reporterka, dotyczył operacji sił USA z 2 września na łódź domniemanych przemytników narkotyków. Trump bronił ostrzelania łodzi, która "była załadowana narkotykami". Twierdził, że ratuje to życia 25 tys. Amerykanów. W ubiegłą środę Trump poparłby opublikowanie nagrania, mówiąc: "z pewnością opublikujemy to, co mamy, bez problemu". W poniedziałek natomiast zaprzeczył, by popierał jego publikację, dodając, że decyzję pozostawia szefowi Pentagonu, Pete'owi Hegsethowi.

Czy padł rozkaz "zabić ich wszystkich"?

Sprawa wywołała oburzenie w USA, gdy dziennik "Washington Post" podał, że siły USA zabiły dwie osoby, które przeżyły pierwszy ostrzał. "Washington Post" sugerował, że to działanie nastąpiło na słowny rozkaz szefa Pentagonu, aby "zabić ich wszystkich". Członkowie Kongresu domagają się pełnej relacji z ataku w związku z pytaniami o potencjalne złamanie prawa. Admirał Frank "Mitch" Bradley poinformował członków Kongresu, że Hegseth nie wydał rozkazu, o którym donosiły media.