We wtorek doszło do katastrofy rosyjskiego wojskowego samolotu transportowego An-22 w obwodzie iwanowskim. Samolot rozbił się na północny wschód od stolicy Rosji, Moskwy. Według agencji Reutera i telewizji Rossija, samolot należał do rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Na pokładzie An-22 znajdowało się siedem osób.

Nieznane szczegóły katastrofy

Media państwowe, w tym telewizja Rossija w programie "Wiesti", potwierdziły informację o wypadku. Obecnie szczegóły katastrofy pozostają nieznane. Władze nie podały dotychczas informacji o przyczynach rozbicia się maszyny ani o losie załogi.