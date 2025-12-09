Rosyjski wojskowy samolot transportowy An-22 rozbił się we wtorek w obwodzie iwanowskim, położonym na północny wschód od Moskwy. Na pokładzie maszyny, należącej do Ministerstwa Obrony Rosji, znajdowało się siedmiu członków załogi. Telewizja państwowa Rossija potwierdziła informację o katastrofie. Szczegóły wypadku pozostają nieznane.
Nieznane szczegóły katastrofy
Media państwowe, w tym telewizja Rossija w programie "Wiesti", potwierdziły informację o wypadku. Obecnie szczegóły katastrofy pozostają nieznane. Władze nie podały dotychczas informacji o przyczynach rozbicia się maszyny ani o losie załogi.
