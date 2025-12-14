Strzelanina na plaży w Sydney w Australii. Są ranni

Z nagrań emitowanych przez australijskie stacje telewizyjne wynika, że rannych zostało wiele osób. Portal stacji ABC Australia przekazał, że do szpitali przewieziono co najmniej 13 rannych, a wielu innym poszkodowanym udzielono pomocy na miejscu.

"Operacja policyjna trwa. Nadal apelujemy do ludzi, aby unikali tego obszaru" – poinformowała policja stanu Nowa Południowa Walia w komunikacie opublikowanym na platformie X. Z informacji podanych przez policję wynika, że 10 osób, w tym jeden z napastników, zginęło w trakcie strzelaniny na plaży Bondi w Sydney.

Szokujące relacje świadków

Portal dziennika „Sydney Morning Herald” podał, że wiele osób zostało rannych. Widziałem co najmniej 10 osób leżących na ziemi i wszędzie krew – powiedział gazecie świadek strzelaniny.

Alex Ryvchin z organizacji australijskiej społeczności żydowskiej powiadomił w wywiadzie dla stacji Sky News, że do strzelaniny doszło podczas uroczystości na plaży z okazji żydowskiego święta Chanuka, które rozpoczęło się o zachodzie słońca. Jeśli zostaliśmy celowo zaatakowani w ten sposób, to jest to coś, czego nikt z nas nie był w stanie sobie wyobrazić. To straszna rzecz – powiedział, dodając, że jego doradca ds. mediów został ranny w wyniku ataku.

Prezydent Izraela Icchak Hercog przekazał, że australijscy Żydzi zostali zaatakowani przez terrorystów, gdy zapalali chanukową świecę na plaży.

Nagrania z miejsca tragedii

Filmy krążące w serwisie X wydawały się pokazywać ludzi na plaży Bondi, którzy rozbiegli się, gdy rozległy się strzały i syreny policyjne. Inne nagranie przedstawia dwóch mężczyzn przyciskanych do ziemi przez umundurowanych policjantów.

Jesteśmy świadomi trwającego incydentu w rejonie Bondi. Wzywamy osoby przebywające w pobliżu do śledzenia informacji przekazywanych przez policję – powiedział nie wymieniony z nazwiska rzecznik premiera Anthony'ego Albanese.

Pogotowie ratunkowe stanu Nowa Południowa Walia poinformowało, że na miejsce zdarzenia na plaży Bondi wysłano ponad 25 zastępów służb, w tym zespoły medyczne, karetki pogotowia, helikoptery i jednostki specjalne.