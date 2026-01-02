Okupowane terytoria powiększyły się od 2023 roku

„To w przybliżeniu 0,72 proc. ukraińskiego terytorium. Ogółem od 1 styczna 2023 do 1 stycznia 2025 roku okupowane terytoria zwiększyły się o 7463 km kw. lub o 1,23 proc. licząc od całego terytorium (Ukrainy” – napisali autorzy projektu.

DeepState obliczył, że Rosjanie zajmują obecnie 0,6 proc. obwodu dniepropietrowskiego, 1 proc. obwodu sumskiego, 4,7 proc. – charkowskiego. W obwodzie chersońskim rosyjskie wojska kontrolują 72 proc. powierzchni tego regionu, w zaporoskim - 74,8 proc., w donieckim - 78,1 proc., a w ługańskim - 99,6 proc.

Krym w całości pozostaje pod kontrolą Rosji

Ogółem Rosjanie okupują 116 165 km kwadratowych terytorium Ukrainy. „Jest to 19,24 proc. całego terytorium (…). Krym bez zmian – okupowany jest w 100 proc. (…)” – napisał DeepState. (PAP)

jjk/ ap/