Prezydent USA Donald Trump Trump w ostatnim czasie wielokrotnie mówił o przejęciu przez Stany Zjednoczone Grenlandii, należącej formalnie do Danii. Spekulował m.in., że jeśli USA nie przejmą kontroli nad wyspą, zrobią to Chiny albo Rosja. W niedawnym wywiadzie dla "New York Timesa" powiedział, że USA mogą być zmuszone do "wyboru" między Grenlandią a NATO.

Zapowiedział nałożenie ceł na Danię oraz europejskie państwa, które wysłały wojska na Grenlandię. Rząd Danii pozostaje w konflikcie dyplomatycznym z USA w związku z roszczeniami amerykańskiego przywódcy wobec Grenlandii, która jest duńskim terytorium zależnym.

Amerykanie przeciwko przejęciu Grenlandii

Aż 86 proc. Amerykanów sprzeciwia się przejęciu Grenlandii przez Stany Zjednoczone siłą, a 70 proc. nie popiera wykorzystania środków federalnych do zakupu wyspy - wynika z najnowszego sondażu YouGov, którego wyniki omawia stacja CBS News. W mediach pojawiają się także informacje o amerykańskich politykach, którzy chcą powstrzymać Trumpa.

Jak napisał "Financial Times", konstytucja USA przyznaje Kongresowi wyłączne prawo do wypowiadania wojny, ale w praktyce jego rola jest coraz słabsza, stąd może być konieczna odpowiednia ustawa . Powstrzymanie tego konkretnego prezydenta jest szczególnie trudne, ale są sposoby, by Kongres mógł to zrobić, jeśli tylko zdoła zebrać choć odrobinę woli politycznej - powiedział "FT" Matthew Waxman, przewodniczący programu Prawa Bezpieczeństwa Narodowego na Columbia Law School.

Projekt ustawy ws. Grenlandii

Senatorowie zaproponowali ustawę, która mogłaby uniemożliwić amerykańskim wojskom zajęcie jakiegokolwiek terytorium NATO, w tym Grenlandii - informuje "Financial Times". Część prominentnych polityków chce powstrzymać działania Donalda Trumpa, określając je jako "głęboko niepokojące"..

Projekt ustawy miałaby zakazywać Pentagonowi i Departamentowi Stanu wykorzystywania środków przydzielonych przez Kongres do "blokady, okupacji, aneksji, prowadzenia operacji wojskowych przeciwko lub w inny sposób przejmowania kontroli" nad terytorium państwa członkowskiego NATO. Projekt został przedstawiony przez senator Jeanne Shaheen, czołową demokratkę w senackiej komisji ds. spraw zagranicznych, oraz republikankę Lisę Murkowski.

"Nie sądzę, żeby ktokolwiek to rozważał"

To nasze sojusze z NATO wyróżniają Stany Zjednoczone od naszych przeciwników. Sama myśl, że Ameryka wykorzystałaby nasze ogromne zasoby przeciwko sojusznikom, jest głęboko niepokojąca i musi zostać całkowicie odrzucona przez Kongres w ustawie - powiedziała Murkowski, cytowana przez "FT".

W poniedziałek podobną ustawę przedstawiono w Izbie Reprezentantów. Sojusznicy Trumpa w Kongresie starają się bagatelizować sprawę zajęcia Grenlandii. Nie sądzę, żeby ktokolwiek to rozważał - powiedział Mike Johnson, przewodniczący Izby Reprezentantów.