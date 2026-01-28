Zegar Zagłady (Doomsday Clock) nie wskazuje rzeczywistej godziny. To symbol stworzony w 1947 roku, który pokazuje, jak blisko definitywnego zniszczenia znajduje się nasza cywilizacja. We wtorek eksperci ogłosili najgorszy wynik w historii: zostało nam jedynie 85 sekund. Dla porównania, w ubiegłym roku zegar wskazywał 89 sekund, a w 2023 roku – 90 sekund do północy. Każdy kolejny rok przybliża nas do symbolicznego punktu krytycznego.

Wyścig zbrojeń wymyka się spod kontroli

Naukowcy wymieniają broń nuklearną jako główne źródło niepokoju. Daniel Holz z "Bulletin" zauważa, że wielkie mocarstwa stają się coraz bardziej agresywne. Kluczowy traktat o zbrojeniach strategicznych między USA a Rosją wygasa już w przyszłym tygodniu.

Reklama

Brak nowych porozumień oznacza, że po raz pierwszy od ponad pół wieku nic nie powstrzyma niekontrolowanego wyścigu zbrojeń nuklearnych. Świat coraz silniej dzieli się na wrogie obozy, co drastycznie zwiększa ryzyko konfliktu, w którym przegrają wszyscy.

Nowe zapalniki apokalipsy

Reklama

Zagrożenie atomowe to nie wszystko. Eksperci wskazują na dwa inne filary nadchodzącej katastrofy:

Rekordy klimatyczne: Poziom dwutlenku węgla w atmosferze oraz globalny poziom mórz osiągnęły historyczne maksima. Intensywne susze, pożary i burze stają się nową, nieprzewidywalną normą.

Poziom dwutlenku węgla w atmosferze oraz globalny poziom mórz osiągnęły historyczne maksima. Intensywne susze, pożary i burze stają się nową, nieprzewidywalną normą. Sztuczna inteligencja (AI): Naukowcy ostrzegają przed wyścigiem zbrojeń w dziedzinie AI. Technologia ta potęguje dezinformację, co sprawia, że rządy i społeczeństwa mają trudności z odróżnieniem prawdy od kłamstwa, a to paraliżuje walkę z innymi zagrożeniami.

Czy możemy jeszcze cofnąć czas?

Choć sytuacja wygląda dramatycznie, naukowcy dają cień nadziei. Historia pokazuje, że wskazówki można przesunąć w bezpieczniejszą stronę. Najdalej od północy – aż o 17 minut – byliśmy w 1991 roku po zakończeniu zimnej wojny. Alexandra Bell, dyrektor "Bulletin", podkreśla, że kluczem jest współpraca. Cofnięcie wskazówek wymaga odważnych działań liderów państw oraz silnej presji społeczeństwa, które musi domagać się zmian. Liczy się każda sekunda – alarmują eksperci.