Władze dzielnicy Besiktas powołały się na „niekompatybilność zespołów z wartościami społecznymi” Turcji. Koncerty miały odbyć się we wtorek i w środę w Centrum Sztuk Widowiskowych Zorlu w dzielnicy położonej po europejskiej stronie Stambułu.

Ogłoszenie burmistrza Stambułu ws. prób deprawacji

Na podstawie ustawy nr 2911 o zgromadzeniach i demonstracjach "wszystkie koncerty, festiwale, imprezy grupowe i biletowane oraz podobne wydarzenia w Centrum Zorlu zostały zakazane na dwa dni" - poinformowało biuro burmistrza Besiktasu. Mianowany przez władze centralne gubernator Stambułu, Davut Gul, poparł decyzję w sieciach społecznościowych, pisząc na X, że "żadna działalność, która deprawuje społeczeństwo, nigdy nie była dozwolona w Stambule i żadna nie będzie dozwolona w przyszłości".

"Bardzo smutna sytuacja"

Grupa Behemoth nie wydała jeszcze żadnego oświadczenia w sprawie odwołanych koncertów. Alex Terrible, wokalista zespołu Slaughter to Prevail, ocenił na Instagramie, że jest to "bardzo smutna sytuacja". Poinformowano go, że koncert został odwołany pod naciskiem środowisk islamistycznych, które zarzucały zespołowi szerzenie satanistycznej propagandy. „To kompletna nieprawda. Wierzę w Boga” – przekonywał muzyk.

Zakazano występów czołowych grup death metalu

Behemoth to polska grupa deathmetalowa, która powstała w 1991 r. w Gdańsku. Jej wokalistą i głównym kompozytorem jest Adam "Nergal" Darski. Zespół cieszy się popularnością na całym świecie, na swoim koncie mając wiele prestiżowych nagród, m.in. Kerrang! Awards, czy plebiscytu Metal Hammer. Slaughter to Prevail założona została w 2014 r. w Jekaterynburgu. Zalicza się ją do gatunków deathcore i nu metalcore. Zespół wydał cztery dobrze przyjęte w środowisku metalowym albumy. Obecnie działa w Orlando na Florydzie.