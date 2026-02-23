Generał Syrski przekazał te wiadomości podczas inspekcji w Południowej Strefie Operacyjnej.
Generał Syrski: Odzyskaliśmy kontrolę
Dowódca wyjaśnił, że odzyskano kontrolę nad terenami na tzw. odcinku ołeksandriwskim frontu, który leży na styku obwodów: donieckiego, zaporoskiego i dniepropietrowskiego.
Generał Syrski: Sytuacja nadal jest trudna
Sytuacja na tym odcinku jest trudna. Przeciwnik kontynuuje presję, aktywnie wykorzystuje do infiltracji małe grupy szturmowe, stosuje artylerię, środki bezzałogowe, miejscami także broń pancerną – powiedział generał, cytowany w komunikacie Sztabu Generalnego.
Generał Syrski: Odbiliśmy 400 km kwadratowych
Jednak nasi żołnierze nie tylko utrzymują obronę, ale również skutecznie działają w operacji ofensywnej. Od końca stycznia tego roku na kierunku ołeksandriwskim zgrupowanie wojsk desantowo-szturmowych oraz jednostki sąsiednie odzyskały kontrolę nad 400 km kwadratowymi terytorium i ośmioma miejscowościami – podkreślił naczelny dowódca.
Syrski powiedział, że wyróżnił za sukcesy żołnierzy 82. i 95. brygady desantowo-szturmowej za odwagę, wytrwałość i profesjonalizm w boju.
Generał Syrski: Nasz plan pozostaje niezmienny
Nasz plan pozostaje niezmienny: skuteczna realizacja postawionych zadań przy maksymalnym zachowaniu życia i zdrowia naszych obrońców i obrończyń, wzmocnienie zdolności obronnych oraz rozwijanie potencjału na każdym odcinku frontu. Pracujemy systemowo i zgodnie, aby wyzwolić ukraińską ziemię – zapewnił generał.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w miniony piątek w wywiadzie dla AFP, że armia ukraińska wyzwoliła w ostatnich dniach 300 km kw. na południu kraju.
