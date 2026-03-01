Irańskie władze sądownicze potwierdziły w niedzielę, że w wyniku sobotnich ataków USA i Izraela zginął szef IRGC Mohammad Pakpur, a także najwyższy przywódca duchowo-polityczny kraju ajatollah Ali Chamenei oraz doradca ds. bezpieczeństwa, były sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Szamchani.

Nowy szef Strażników Rewolucji Islamskiej objęty sankcjami UE i USA

Naczelnym dowódcą irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) został były minister obrony i spraw wewnętrznych Iranu gen. Ahmad Wahidi - podał w niedzielę irański dziennik "Hamszahri", cytowany przez Reutersa. Dotychczasowy szef IRGC zginął w ataku Izraela i USA. Wahidi był ministrem obrony w latach 2009-2013, a w latach 2021-2024 ministrem spraw wewnętrznych. Od grudnia ubiegłego roku piastował stanowisko zastępcy dowódcy Strażników Rewolucji. Jest objęty sankcjami Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.

Rada przywódcza w Iranie

Sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Laridżani poinformował w irańskiej telewizji państwowej, że proces przekazania władzy po śmierci ajatollaha Ali Chamenei rozpocznie się w niedzielę. Jak zapowiedział, „jak najszybciej” powołana zostanie tymczasowa rada przywódcza, która będzie kierować państwem do czasu wyboru nowego najwyższego przywódcy. W skład trzyosobowego gremium mają wejść prezydent Masud Pezeszkian, szef władzy sądowniczej Golamhosejn Mohseni Edżei oraz jeden z prawników Rady Strażników. Laridżani podkreślił, że prace nad sformowaniem rady już trwają i możliwe jest jej ukonstytuowanie jeszcze w niedzielę.