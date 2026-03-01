Irańskie władze sądownicze potwierdziły w niedzielę, że w wyniku sobotnich ataków USA i Izraela zginął szef IRGC Mohammad Pakpur, a także najwyższy przywódca duchowo-polityczny kraju ajatollah Ali Chamenei oraz doradca ds. bezpieczeństwa, były sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Szamchani.

Oni namówili Trumpa do ataku na Iran. Tak wyglądały zakulisowe rozmowy
Nowy szef Strażników Rewolucji Islamskiej objęty sankcjami UE i USA

Naczelnym dowódcą irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) został były minister obrony i spraw wewnętrznych Iranu gen. Ahmad Wahidi - podał w niedzielę irański dziennik "Hamszahri", cytowany przez Reutersa. Dotychczasowy szef IRGC zginął w ataku Izraela i USA. Wahidi był ministrem obrony w latach 2009-2013, a w latach 2021-2024 ministrem spraw wewnętrznych. Od grudnia ubiegłego roku piastował stanowisko zastępcy dowódcy Strażników Rewolucji. Jest objęty sankcjami Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.

Rada przywódcza w Iranie

Sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Laridżani poinformował w irańskiej telewizji państwowej, że proces przekazania władzy po śmierci ajatollaha Ali Chamenei rozpocznie się w niedzielę. Jak zapowiedział, „jak najszybciej” powołana zostanie tymczasowa rada przywódcza, która będzie kierować państwem do czasu wyboru nowego najwyższego przywódcy. W skład trzyosobowego gremium mają wejść prezydent Masud Pezeszkian, szef władzy sądowniczej Golamhosejn Mohseni Edżei oraz jeden z prawników Rady Strażników. Laridżani podkreślił, że prace nad sformowaniem rady już trwają i możliwe jest jej ukonstytuowanie jeszcze w niedzielę.