Nowy termin ultimatum Trumpa dla Iranu: 6 kwietnia

Prezydent USA poinformował w czwartek, że wstrzymuje uderzenia w irańskie instalacje energetyczne na 10 dni – do poniedziałku 6 kwietnia, do godziny 20:00 (0:00 GMT z 6 na 7 kwietnia) – na prośbę irańskiego rządu.1 To już drugie przedłużenie pauzy – pierwsza przerwa w atakach na elektrownie i infrastrukturę energetyczną Iranu, została ogłoszona w poniedziałek i miała wygasnąć w piątek (jutro).

W wywiadzie dla Fox News Trump stwierdził, że to Iran poprosił o odroczenie. Teheran miał wnioskować o siedem dni, ale prezydent przyznał dziesięć – "bo dali mi statki". Chodziło o wcześniejsze twierdzenie Trumpa, że Iran pozwolił w tym tygodniu 10 tankowcom przepłynąć przez Cieśninę Ormuz w geście dobrej woli wobec Stanów Zjednoczonych.

Negocjacje trwają, ale strony mówią co innego

Trump oznajmił na Truth Social, że rozmowy są w toku i – wbrew doniesieniom mediów – przebiegają "bardzo dobrze". Obraz sytuacji komplikuje jednak stanowisko drugiej strony. Teheran cały czas zaprzecza, jakoby prowadził bezpośrednie rozmowy z USA.

Irański urzędnik przekazał agencji Reuters, że 15-punktowa propozycja amerykańska, dostarczona Teheranowi za pośrednictwem Pakistanu, została w środę szczegółowo przeanalizowana przez wysokich rangą irańskich urzędników i przedstawiciela najwyższego przywódcy. Ocenili ją jednak jako służącą wyłącznie interesom USA i Izraela – choć zaznaczyli, że dyplomacja nie została zamknięta

Ultimatum i groźby pod adresem Iranu

Trump ostrzegł, że Stany Zjednoczone staną się "najgorszym koszmarem" Iranu, jeśli Teheran nie spełni warunków: otwarcia Cieśniny Ormuz i zakończenia programu nuklearnego. Prezydent zasugerował też, że przejęcie irańskiej ropy pozostaje opcją, lecz nie podał szczegółów.

Giełdy w dół, ropa w górę

Decyzja Trumpa nie uspokoiła rynków. Indeks S&P 500 spadł w czwartek o 1,74% – najgorzej od początku roku – a ceny ropy Brent wzrosły ponownie wyraźnie powyżej 100 dolarów za baryłkę. Ogłoszenie pauzy nastąpiło zaledwie około 10 minut po zamknięciu sesji giełdowej, która okazała się najgorszym dniem na rynkach od wybuchu wojny.

Walki trwają mimo pauzy

Wstrzymanie uderzeń w infrastrukturę energetyczną nie oznacza zawieszenia broni. W czwartek Iran wystrzelił kolejne fale rakiet w stronę Izraela, uderzając w Tel Awiw, Hajfę i inne miejscowości, w tym palestyńskie miasteczko w centralnym Izraelu. Pentagon potwierdził z kolei, że USA po raz pierwszy w aktywnym konflikcie wykorzystują bezzałogowe, szybkie łodzie dronowe do patroli w ramach operacji przeciwko Iranowi.

Kolejne 10 dni pokaże, czy obie strony znajdą wspólny język - czy też pauza w ataku na infrastrukturę Iranu okaże się jedynie krótkim wstrzymaniem oddechu przed nową eskalacją.

Źródło: Reuters