Drony na terytorium Finlandii

Dwa drony w niedzielę rano spadły na terytorium Finlandii. Do zdarzenia doszło na południowym wschodzie kraju. Dokładnie w okolicy miasta Kouvola, około 150 km od Helsinek i około 80 km od granicy z Rosją.

Reklama

Ukraińskie bezzałogowce?

Informację tę podał fiński premier Petteri Orpo. Prawdopodobnie są to ukraińskie bezzałogowce - powiedział. To naruszenie terytorium traktujemy bardzo poważnie, badamy sprawę – powiedział szef rządu w programie radia Yle.

Jak poinformowało ministerstwo obrony, fińskie siły powietrzne przeprowadziły misję rozpoznawczą z udziałem myśliwca F/A-18 Hornet. Według dotychczasowych ustaleń jeden dron spadł na obszarze położonym na północ od Kouvoli, a drugi - na wschód od tego miasta. Na miejsce skierowano radiowozy, pojazdy wojskowe i ambulanse. Policja przekazała, że nikt nie odniósł obrażeń.

Wcześniej niektóre media informowały, że drony mogły być rosyjskie i zostały zestrzelone.

Fińskie siły zbrojne wzmocniły nadzór i ochronę

Fińskie siły zbrojne ogłosiły w piątek, że wzmocniły nadzór i ochronę integralności terytorialnej kraju, zwłaszcza w południowo-wschodniej części oraz nad Zatoką Fińską, w związku z nasilonymi w ostatnich dniach atakami Ukrainy na rosyjskie porty naftowe w regionie Petersburga.

W wyniku tych zdarzeń ukraińskie drony naruszyły w ostatnich dniach także przestrzeń powietrzną Litwy, Łotwy i Estonii. Według rosyjskich władz w nocy z soboty na niedzielę Ukraina ponownie zaatakowała rosyjski port Ust-Ługa w pobliżu granicy z Estonią.