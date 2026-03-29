Wybuch miny pułapki w Libanie

W Libanie doszło do wybuchu miny pułapki. Ucierpiał w nim polski żołnierz. O zdarzeniu poinformował szef MON.

"Przed chwilą zostałem poinformowany przez Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych o zdarzeniu, do jakiego doszło dzisiaj w Libanie. Podczas przemieszczania się pojazdem wojskowym patrolu polskich żołnierzy PKW UNIFIL, doszło do wybuchu miny pułapki. Lekkich obrażeń doznał nasz żołnierz” - napisał Władysław Kosiniak-Kamysz na platformie X.

W jakim stanie jest polski żołnierz?

Szef MON dodał, że obrażenia nie zagrażają życiu żołnierza. Zapewnił ponadto, że polscy żołnierze, którzy wykonują działania związane z mandatem misji ONZ cały czas, ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie, zachowują najwyższe środki bezpieczeństwa.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało w niedzielę o stanie zdrowia polskiego żołnierza w Libanie na bieżąco informowany był prezydent, zwierzchnik Sił Zbrojnych RP Karol Nawrocki. "Pan Prezydent jest myślami z żołnierzem i jego rodziną, życząc jak najszybszego powrotu do zdrowia" - podało we wpisie na platformie X BBN.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) przekazało natomiast, że rodzina rannego żołnierza została poinformowana o zdarzeniu. We wpisie na platformie X podkreślono, że "wszyscy uczestnicy patrolu zostali objęci wsparciem psychologicznym".

Podkreślono, że ranny został niezwłocznie przetransportowany do bazy, gdzie udzielana jest mu specjalistyczna pomoc medyczna. "Żołnierz odniósł niewielkie obrażenia głowy, które nie zagrażają jego życiu. Poszkodowany to podoficer 12. Brygady Zmechanizowanej" - przekazało Dowództwo.

Z relacji Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych wynika, że do wybuchu miny pułapki doszło w niedzielę ok. godz. 13.10, podczas przejazdu żołnierzy PKW UNIFIL z jednego z posterunków do bazy. Mina wybuchła w pobliżu jednego z pojazdów HMMWV (Humvee - PAP).

DORSZ przekazało, że sytuacja bezpieczeństwa w rejonie wykonywania zadań przez Polski Kontyngent Wojskowy UNIFIL jest na bieżąco monitorowana, a wszystkie działania prowadzone są w ścisłej koordynacji z dowództwem misji ONZ.

"W odpowiedzi na zagrożenia każdorazowo wdrażane są dodatkowe procedury bezpieczeństwa oraz środki ochrony, mające na celu minimalizowanie ryzyka dla żołnierzy realizujących zadania operacyjne. Bezpieczeństwo żołnierzy i pracowników Polskich Kontyngentów Wojskowych pozostaje najwyższym priorytetem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych" - zapewniło DORSZ.

Wzrost liczby incydentów z udziałem żołnierzy ONZ

Polski Kontyngent Wojskowy UNIFIL w Tymczasowych Siłach ONZ UNIFIL w Libanie rozpoczął działalność w listopadzie 2019 r. Rejon, w którym PKW wykonuje swoje zadania, to południowo-wschodnia część Sektora Zachodniego - granica Libanu z Izraelem.

Głównymi zadaniami polskiego kontyngentu wojskowego w Libanie jest ochrona ludności cywilnej, monitorowanie strefy rozgraniczenia tzw. „blue line” oraz wsparcie libańskiego rządu w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa, zgodnie z Rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta RP kontyngent liczy do 250 żołnierzy. Trzon XII zmiany PKW UNIFIL stanowią żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina wspierani przez specjalistów z innych jednostek wojskowych.