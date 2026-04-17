Reakcja Polski na rozejm

"Polska z zadowoleniem przyjmuje zawieszenie broni między Libanem a Izraelem. Mamy nadzieję, że obie strony wykorzystają tę szansę, aby osiągnąć trwałe porozumienie prowadzące do pokoju, na który oba kraje zasługują” - czytamy we wpisie na X udostępnionym przez szefa MSZ Radosława Sikorskiego.

— Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) April 17, 2026

Trump ogłosił zawieszenie broni

W czwartek prezydent USA Donald Trump ogłosił, że rozmawiał z prezydentem Libanu Josephem Aounem i premierem Izraela Benjaminem Netanjahu oraz że obaj przywódcy zgodzili się na 10-dniowe zawieszenie broni. Izrael od półtora miesiąca walczy z szyickim Hezbollahem, działającym poza kontrolą rządu w Bejrucie, i okupuje część południowego Libanu.

Właśnie odbyłem świetne rozmowy z prezydentem Libanu Josephem Aounem i premierem Izraela Bibim Netanjahu. Obaj przywódcy uzgodnili, że w celu osiągnięcia pokoju między swoimi krajami, formalnie rozpoczną 10-dniowy rozejm o godzinie 17:00 czasu wschodniego" - napisał w prezydent USA Donald Trump w mediach społecznościowych.

Poleciłem wiceprezydentowi J.D. Vance'owi i sekretarzowi stanu Rubio, a także przewodniczącemu Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Danowi Razinowi Caine'owi podjęcie współpracy z Izraelem i Libanem w celu osiągnięcia trwałego pokoju - napisał Trump.

Miałem zaszczyt rozwiązać dziewięć wojen na całym świecie, a ta będzie dziesiąta - dodał Trump.