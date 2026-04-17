Polska reakcja na zawieszenie broni w Libanie. "Oba kraje na to zasługują"

oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 12:41
Polska z zadowoleniem przyjmuje zawieszenie broni między Libanem a Izraelem - podkreśliło w piątek MSZ, wyrażając nadzieję, że obie strony wykorzystają tę szansę, aby osiągnąć trwałe porozumienie prowadzące do pokoju.

Reakcja Polski na rozejm

"Polska z zadowoleniem przyjmuje zawieszenie broni między Libanem a Izraelem. Mamy nadzieję, że obie strony wykorzystają tę szansę, aby osiągnąć trwałe porozumienie prowadzące do pokoju, na który oba kraje zasługują” - czytamy we wpisie na X udostępnionym przez szefa MSZ Radosława Sikorskiego.

Radosław Sikorski skomentował najnowszy sondaż. "Gratuluję, Karolu Nawrocki"
Trump ogłosił zawieszenie broni

W czwartek prezydent USA Donald Trump ogłosił, że rozmawiał z prezydentem Libanu Josephem Aounem i premierem Izraela Benjaminem Netanjahu oraz że obaj przywódcy zgodzili się na 10-dniowe zawieszenie broni. Izrael od półtora miesiąca walczy z szyickim Hezbollahem, działającym poza kontrolą rządu w Bejrucie, i okupuje część południowego Libanu.

Właśnie odbyłem świetne rozmowy z prezydentem Libanu Josephem Aounem i premierem Izraela Bibim Netanjahu. Obaj przywódcy uzgodnili, że w celu osiągnięcia pokoju między swoimi krajami, formalnie rozpoczną 10-dniowy rozejm o godzinie 17:00 czasu wschodniego" - napisał w prezydent USA Donald Trump w mediach społecznościowych.

Poleciłem wiceprezydentowi J.D. Vance'owi i sekretarzowi stanu Rubio, a także przewodniczącemu Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Danowi Razinowi Caine'owi podjęcie współpracy z Izraelem i Libanem w celu osiągnięcia trwałego pokoju - napisał Trump.

Miałem zaszczyt rozwiązać dziewięć wojen na całym świecie, a ta będzie dziesiąta - dodał Trump.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
Źródło PAP
Tematy: IranDonald TrumpPolskaLiban
Niepewność na rynku ropy i nadzieja na deeskalację: Iran chce wznowić rozmowy z USA
Rollercoaster na rynku ropy naftowej. Ceny rosły, ale już spadają. USA i Iran aranżują kolejne rozmowy
Kiedyś pili pół szklanki dziennie. Poprawia trawienie, oczyszcza jelita i łagodzi stany zapalne
Niespodziewany krok Orbana. Zmienia plany na końcówkę rządów
Dmitrij Miedwiediew
Odcinkowy pomiar prędkości
Ceny paliw
