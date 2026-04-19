Trump grozi Iranowi: W razie fiaska rozmów infrastruktura zostanie zniszczona

Amerykańscy dyplomaci pojawią się w poniedziałek w stolicy Pakistanu, aby spróbować zakończyć krwawy konflikt z Teheranem. Donald Trump osobiście potwierdził te plany w swoich mediach społecznościowych. Prezydent USA nazywa swoją ofertę "bardzo uczciwą i rozsądną", ale jednocześnie nie zostawia pola do dyskusji.

Groźba Trumpa

Trump porzucił język dyplomacji na rzecz otwartych gróźb militarnych. Jasno zapowiedział, co czeka Iran, jeśli negocjacje zakończą się porażką. Celem ataku nie będą już tylko bazy wojskowe, ale cała cywilna struktura państwa. Stany Zjednoczone zmiotą z powierzchni ziemi wszystkie elektrownie i wszystkie mosty w Iranie – napisał prezydent na platformie Truth Social.