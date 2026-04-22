"Powiedzcie to Putinowi". Mocny apel Zełenskiego do liderów USA, Chin i Indii

oprac. Weronika Papiernik
wczoraj, 20:12
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w środę stacji CNN, że w związku z wojną w Iranie zakłócone zostały dostawy części uzbrojenia do jego kraju. Dotyczy to, na przykład, pocisków antybalistycznych.

W rozmowie z CNN Zełenski przekazał, że mimo tego, iż rozmowy na szczeblu z USA toczą się, to nie widzi „możliwości spotkania się (...), dopóki kwestia Iranu nie zostanie zamknięta”.

Jest to wyzwaniem, że ten sam zespół negocjatorów - pod kierownictwem Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera - prowadzi rozmowy zarówno w sprawie Iranu, jak i Ukrainy - przyznał. Zaapelował też, by nie zapominać o Ukrainie na tle toczącej się wojny z Iranem.

Nowe informacje w sprawie rurociągu Przyjaźń. Przekazał je prezydent Zełenski
Zełenski powiedział, że w związku z tym konfliktem niektóre dostawy ważnego uzbrojenia na Ukrainę są zakłócone. Dotyczy to zwłaszcza pocisków antybalistycznych. Dodał, że Ukraina nie otrzymuje wystarczającej liczby tych pocisków ze względu na ograniczone zdolności produkcyjne w USA.

Pożyczka dla Ukrainy

W środę źródła unijne poinformowały, że państwa UE osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie udzielenia Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld euro oraz nałożenia na Rosję 20. pakietu sankcji. Dotychczas obie decyzje były blokowane przez Węgry, które domagały się naprawy rurociągu Przyjaźń.

Zełenski podkreślił, że otrzymanie pieniędzy z UE to kwestia "życia i przetrwania” dla jego kraju. Dodał, że bez tych środków Ukraina nie wykorzystuje w pełni swoich zdolności produkcyjnych uzbrojenia. Zaznaczył, że Ukraina produkuje obecnie ok. 1 tys. dronów przechwytujących, a ma zdolności produkcji 2 tys. sztuk dziennie. Ale nie mamy funduszy. To naprawdę kwestia naszego życia, przetrwania, bardzo potrzebujemy tych pieniędzy do obrony - powiedział Zełenski.

Wezwał przywódców USA, Chin i Indii, by powiedzieli Władimirowi Putinowi, że musi zakończyć wojnę na Ukrainie.

Źródło PAP
Rumen Radew
Niemiecka prasa: Radew uważa, że Ukraina jest skazana na porażkę, ale nie będzie wadził UE
Podlej borówkę tym domowym roztworem już w kwietniu
Podlej borówkę tym domowym roztworem już w kwietniu. Latem krzaki będą uginać się od owoców
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
24 kwietnia kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny piątek dla kierowców
Nowa Skoda Epiq
Nowa Skoda to trzęsienie ziemi. Jest ładna, szybka i wygodna. Jaka cena?
Przód nowej Mazdy CX-6e w kolorze fioletowym, z bliska widoczne nowoczesne reflektory LED i podświetlany grill, premiera Poznań Motor Show
Nowa Mazda znika w ciemno. Jest elegancka, szybka i wygodna. Cena hitem
Nowa Skoda Superb Liftback z hybrydą plug-in 268 KM
Nowa Skoda już w Polsce. Tak wygląda czeska rakieta 1.5 TSI. Ile kosztuje?
African,Girl,School,Student,E,Learning,Distance,Training,Course,Study
Ministerstwo przygotowuje szkoły do lekcji zdalnych. Wydano komunikat
