"Armada dronów". Donald Tusk ogłasza wielki projekt

Szef polskiego rządu podkreślił, że nowoczesna flota bezzałogowców ma zapewnić bezpieczeństwo Polsce i Europie. Projekt opiera się na unikatowym know-how Ukrainy, która od 50 miesięcy odpiera rosyjską agresję. Tusk zaznaczył, że nie będzie skutecznej odbudowy bez trwałego pokoju i ochrony przestrzeni powietrznej.

Dla mnie jest bardzo ważne, aby te tragiczne, równocześnie imponujące doświadczenia Ukrainy w konfrontacji z Rosją stały się także częścią polskiego know-how, jak bronić polskiego nieba – mówił Tusk na konferencji. Podkreślił, że tylko bezpieczna Ukraina, Polska i Europa będzie w stanie sprostać zadaniu, jakim jest odbudowa kraju po zniszczeniach wojennych.

Ocenił też, że to właśnie Ukraina okazała się być partnerem dla państw chcących bronić swojej przestrzeni powietrznej - dzięki, jak mówił, "specyficznemu, unikatowemu know-how, jak się bronić dzisiaj i jutro przed atakami z powietrza”.

"Armada dronowa" w Polsce

Z wielką satysfakcją mogę dzisiaj ogłosić, że polski plan budowy armady dronowej będzie planem, który będzie wspierany także przez myśl techniczną, kompetencje dronowe naszych ukraińskich przyjaciół. Będziemy inwestowali w to wspólne pieniądze europejskie, polskie i, tak jak powiedziałem, kompetencje i zdolności Ukrainy – zapowiedział szef rządu.

Dzisiaj zaczynamy ten wielki projekt armady dronów. Polska musi mieć swoją nowoczesną armadę dronową - tak, abyśmy mogli nie tylko dzisiaj pomagać Ukrainie, ale żebyśmy z pełnym przekonaniem mogli powiedzieć Polkom i Polakom, że jesteśmy bezpieczni – dodał szef rządu.

Premier dodał, że Polska włożyła duży wysiłek w mobilizację środków finansowych dla Kijowa. Zaznaczył, że współpraca z Ukrainą pozwala na przeskok technologiczny. Nie ma w tym przypadku, że Ukraina okazała się najbardziej atrakcyjnym partnerem dla państw, które chcą bronić swojej przestrzeni powietrznej. Polski plan budowy armady dronowej będzie wspierany przez myśl techniczną naszych ukraińskich przyjaciół – zapowiedział szef rządu.

Obecna w Rzeszowie premier Ukrainy Julia Swyrydenko wskazała na Polskę jako na kluczowego partnera strategicznego. Poinformowała o "gwałtownym rozwoju ukraińskiego sektora obronnego”, w którym liczba producentów wzrosła kilkukrotnie.

Sektor obrony przeszedł ogromną zmianę. Byliśmy krajem, który otrzymywał pomoc od pierwszych dni inwazji rosyjskiej, a teraz sami jesteśmy w stanie zapewnić najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie obronności - podkreśliła.

"Jesteśmy w stanie niszczyć czołgi, drogie systemy, drony"

Zaznaczyła, że ukraińskie systemy zmieniają naturę wojny Rosji przeciw Ukrainie. Jesteśmy w stanie niszczyć czołgi, niszczyć drogie systemy, drony, to nasza rzeczywistość - powiedziała Swyrydenko.

Wyraziła też nadzieję, że współpraca Polski i Ukrainy w tym zakresie wzmocni oba kraje i zapewni im bezpieczeństwo. Zachęcamy aktywnie do wspólnych przedsięwzięć, które będą realizowane zarówno w Ukrainie, jak i w Polsce. To też nowe możliwości biznesowe dla wszystkich naszych firm - mówiła Swyrydenko.

Zapewniła, że Polska jest partnerem strategicznym, najbliższym sąsiadem i podmiotem, który najbardziej wspiera Ukrainę. Nie musimy wyjaśniać tutaj, na czym polega rosyjska agresja. Stoimy tutaj ramię w ramię w walce o wolność i pokój. Nasze możliwości obronne to część planu odbudowy kraju. Skupiamy się na integracji w ramach Unii Europejskiej oraz odbudowie kapitału ludzkiego – powiedziała Swyrydenko.

Podziękowała Polakom za przyjęcie miliona uchodźców i wsparcie polityczne. Przypomniała, że Rzeszów jako pierwsze miasto otrzymał honorowy tytuł Miasto Ratownik. Podziękowała również Polsce za przygotowania do tegorocznej konferencji Ukraine Recovery Conference (URC 2026) w Gdańsku i zaprosiła premiera Tuska do udziału w czwartym międzynarodowym szczycie miast i regionów Ukrainy, który odbędzie się w maju w Kijowie, tuż przed URC 2026.

Podczas poniedziałkowej konferencji głos zabrał także europejski komisarz ds. obrony i przestrzeni kosmicznej Andrius Kubilius. Przedstawiciel KE podkreślił, łącząc się online z uczestnikami konferencji Road to URC w Rzeszowie, że integracja potencjału obronnego Ukrainy z Unią Europejską jest niezbędna w celu skutecznego odstraszania rosyjskiego zagrożenia. Dodał, że Kijów posiada unikalne, sprawdzone w boju rozwiązania technologiczne, które powinny stać się fundamentem nowej, wspólnej unii obronnej.

Komisarz zaznaczył, że obok wsparcia finansowego, w tym pożyczki w wysokości 60 mld euro (na cele wojskowe, łączna wysokość pożyczki to 90 mld euro), kluczowym elementem strategii bezpieczeństwa musi być pełne włączenie Ukrainy do jednolitego rynku europejskiego. Według Kubiliusa Ukraina ma potencjał, by stać się nowym tygrysem gospodarczym Europy, a jej sukces może zainspirować transformację w całym regionie, stanowiąc tym samym najlepszą długoterminową gwarancję sprawiedliwego pokoju.

Szczyt w Rzeszowie Road to URC (Ukraine Recovery Conference) – „Security and Defence Dimension” jest kluczowym etapem przygotowań do czerwcowego forum URC, które odbędzie się w Gdańsku i będzie poświęcone powojennej odbudowie ukraińskiego państwa.