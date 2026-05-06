Dziennik Gazeta Prawana logo

Protest w Rosji przeciwko wojnie z Ukrainą. Mężczyzna dokonał samospalenia

oprac. Agnieszka Maj
dzisiaj, 12:08
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Rosja odpaliła potężne rakiety nad Morzem Bałtyckim. Cel był oczywisty
Protest w Rosji przeciwko wojnie z Ukrainą. Mężczyzna dokonał samospalenia/Materiały prasowe
37-letni programista Aleksandr Okuniew dokonał w Królewcu samospalenia w proteście przeciw inwazji Rosji na Ukrainę w trzecią rocznicę wybuchu wojny. Władze ukryły ślady – podał rosyjski niezależny portal Ważnyje Istorii po wspólnym śledztwie z portalem Delfi Estonia i litewskim nadawcą publicznym LRT.

Jako pierwsi o samospaleniu mieszkańca Królewca w proteście przeciw wojnie powiadomił w raporcie estoński wywiad. Media zrekonstruowały przebieg wydarzeń na podstawie dokumentów rosyjskiego Komitetu Śledczego, relacji bliskich i kolegów Okuniewa oraz źródeł w europejskich służbach bezpieczeństwa.

"Nie dla wojny"

24 lutego 2025 r. mężczyzna napisał farbą na śniegu "Nie dla wojny" pod pomnikiem 1200 żołnierzy sowieckich poległych w II wojnie światowej i około godz. 5 rano dokonał samospalenia – wynika z raportu dyżurujących wówczas śledczych. Ciało znalazł o godz. 6.40 przypadkowy przechodzień.

Źródło w europejskim wywiadzie powiedziało, że o sprawie powiadomiono szefową władz miejskich Jelenę Diatłową. Urzędnicy postanowili zataić to wydarzenie przed opinią publiczną, uprzątnięto ślady i o godz. 9.15 powiadomiono władze obwodu królewieckiego, że nikt niczego nie widział. O samospaleniu nie poinformowały media tradycyjne i nie wspomniano o nim w mediach społecznościowych.

Zostawił kartkę z jednym zdaniem

Członkowie rodziny mężczyzny oznajmili, że w ramach śledztwa przeprowadzono ekspertyzy, które wykazały "brak jakichkolwiek wpływów z zewnątrz". Jeden z krewnych powiedział dziennikarzom, że nie rozpowiadali o samospaleniu, bo "jaki to ma sens”". Kolegów Okuniewa śledczy pytali o jego "cechy charakteru"”, ale uzyskali tylko odpowiedź, że "dobrze pracował i z nikim się nie spotykał". Osoba bliska mężczyźnie powiedziała portalowi Ważnyje Istorii, że zostawił on kartkę ze słowami: "Jest inna droga".

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Rosjawojnaprotest
Powiązane
Putin
Rosja pogrąża się w kryzysie. "Księgowa" Putina o tragicznej sytuacji firm
Władimir Putin
Europa popełniła błąd? "Rosja może się zmienić, czego przykładem są Niemcy"
Wojna na wyniszczenie. Rosja krwawi szybciej niż ZSRR w Afganistanie
Wojna na wyniszczenie. Rosja krwawi szybciej niż ZSRR w Afganistanie
oprac. Agnieszka Maj
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraProtest w Rosji przeciwko wojnie z Ukrainą. Mężczyzna dokonał samospalenia »
Zobacz
|
Podlej borówkę tym domowym roztworem już w kwietniu
Podlej borówkę tym domowym roztworem w maju. Latem krzaki ugną się od dużych, słodkich owoców
Srebrny samochód na nowoczesnej linii diagnostycznej w stacji kontroli pojazdów (SKP) podczas badania hamulców i emisji spalin. Przygotowania do reformy badań technicznych 2026
Koniec takich badań technicznych w 2026. Drożej i trudniej. Oto nowe kwoty dla kierowców
Czerwony samochód tankowany na stacji paliw Orlen; zielony pistolet z benzyną 95 włożony do baku
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Od 5 maja benzyna 95 już po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Zmartwiony starszy kierowca w samochodzie trzymający oficjalne dokumenty z unijnym logo; ilustracja do tematu zmian w prawie jazdy dla seniorów 2026
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026 roku? Klamka zapadła: oto nowa granica wieku i zasady badań
Czerwona Toyota Prius
Oto nowa królowa oszczędności. Spala 2,75 l/100 km i kosztuje znacznie mniej niż rywale
UJ
UJ zmienia zasady rekrutacji na oblegany kierunek. Rewolucja od przyszłego roku
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj