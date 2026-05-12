Eurowizja 2026. Wiadomo, czy Alicja Szemplińska zaśpiewa w finale

Mijają lata, a Konkurs Piosenki Eurowizji cieszy się niesłabnącym powodzeniem. W tym roku, dzięki spektakularnemu zwycięstwu utworu "Wasted Love" w wykonaniu JJ'a, Eurowizja odbywa się w Wiedniu. Muzycznemu świętu towarzyszą napięcia. Chodzi o udział Izraela, który skutkował bojkotami i rezygnacją kilku państw. W konkursie Eurowizji 2026 bierze udział 35 państw. Do wielkiego finału trafi 25 uczestników, z czego 5 miejsc zagwarantowano z góry.

Reprezentanci 15 państw w pierwszym półfinale Eurowizji 2026

W pierwszym półfinale wzięli udział reprezentanci 15 państw. Z półfinału awansuje 10 krajów, a pięć kończy przygodę z konkursem. Reprezentantka Polski, Alicja Szemplińska, pojawiła się na scenie w Wiedniu jako 14.

Występ Alicji Szemplińskiej na półfinale Eurowizji 2026

Alicja Szemplińska zaśpiewała piosenkę pt. "Pray". Towarzyszyło jej na scenie czterech tancerzy. Scenografia była utrzymana w ciemnych, stalowych i biało‑srebrnych barwach, a światło prowadziło każdy ruch artystki. W pewnym momencie za plecami Alicji Szemplińskiej pojawiała się animacja dłoni, a całość tworzyła spójny, mroczny obraz idealnie dopasowany do emocjonalnego "Pray". Artystka wystąpiła w gorsecie imitującym zbroję, czarnych spodniach i srebrnych osłonach na palce. Publiczności bardzo się jej występ podobał, nagrodzono ją oklaskami.

Tak oceniono występ Alicji Szemplińskiej. Jest w finale?

Do finału Eurowizji 2026, który odbędzie się w sobotę 16 maja weszli reprezentanci 10 państw. Jest wśród nich Alicja Szemplińska. Oto lista:

Grecja - Akylas "Ferto﻿"

Finlandia - Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin"

Belgia - Essyla – "Dancing on the Ice"

Szwecji - Felicia - "My System"

Izrael - No’am Bettan - "Michelle﻿"

Mołdawia - Satoshi – "Viva, Moldova!"

Serbia - Lavina - "Kraj mene﻿"

Chorwacja - Lelek - "Andromeda﻿"

Litwa - Lion Ceccah - "Sólo quiero más﻿"

Polska - Alicja Szemplińska - "Pray"

Zasady głosowania - Eurowizja 2026

W tym roku zmieniają się zasady głosowania w półfinałach - po trzyletniej przerwie wraca głosowanie jurorów. Również od tej edycji konkursu widzowie będą mogli oddać maksymalnie 10 głosów w obu półfinałach i w finale, podczas gdy wcześniej limit wynosił 20 głosów. Ponadto zwiększona zostanie liczba jurorów reprezentujących poszczególne kraje - z pięciu do siedmiu, z czego co najmniej dwóch musi być w wieku od 18 do 25 lat. Wprowadzone zmiany mają na celu zapewnienie większej różnorodności oraz reprezentatywności jury.

Kiedy drugi półfinał Eurowizji 2026 i finał? Gdzie oglądać?

Drugi półfinał Eurowizji 2026 odbędzie się w czwartek 14 maja. Wielki finał za to już w tę sobotę 16 maja. Koncerty odbywają się w Wiener Stadthalle. Organizują je Europejska Unia Nadawców i austriacki nadawca publiczny Österreichischer Rundfunk (ORF).