Eurowizja 2026. Wiadomo, czy Alicja Szemplińska zaśpiewa w finale

Mijają lata, a Konkurs Piosenki Eurowizji cieszy się niesłabnącym powodzeniem. W tym roku, dzięki spektakularnemu zwycięstwu utworu "Wasted Love" w wykonaniu JJ'a, Eurowizja odbywa się w Wiedniu. Muzycznemu świętu towarzyszą napięcia. Chodzi o udział Izraela, który skutkował bojkotami i rezygnacją kilku państw. W konkursie Eurowizji 2026 bierze udział 35 państw. Do wielkiego finału trafi 25 uczestników, z czego 5 miejsc zagwarantowano z góry.
Reprezentanci 15 państw w pierwszym półfinale Eurowizji 2026
W pierwszym półfinale wzięli udział reprezentanci 15 państw. Z półfinału awansuje 10 krajów, a pięć kończy przygodę z konkursem. Reprezentantka Polski, Alicja Szemplińska, pojawiła się na scenie w Wiedniu jako 14.
Występ Alicji Szemplińskiej na półfinale Eurowizji 2026
Alicja Szemplińska zaśpiewała piosenkę pt. "Pray". Towarzyszyło jej na scenie czterech tancerzy. Scenografia była utrzymana w ciemnych, stalowych i biało‑srebrnych barwach, a światło prowadziło każdy ruch artystki. W pewnym momencie za plecami Alicji Szemplińskiej pojawiała się animacja dłoni, a całość tworzyła spójny, mroczny obraz idealnie dopasowany do emocjonalnego "Pray". Artystka wystąpiła w gorsecie imitującym zbroję, czarnych spodniach i srebrnych osłonach na palce. Publiczności bardzo się jej występ podobał, nagrodzono ją oklaskami.
Tak oceniono występ Alicji Szemplińskiej. Jest w finale?
Do finału Eurowizji 2026, który odbędzie się w sobotę 16 maja weszli reprezentanci 10 państw. Jest wśród nich Alicja Szemplińska. Oto lista:
- Grecja - Akylas "Ferto"
- Finlandia - Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin"
- Belgia - Essyla – "Dancing on the Ice"
- Szwecji - Felicia - "My System"
- Izrael - No’am Bettan - "Michelle"
- Mołdawia - Satoshi – "Viva, Moldova!"
- Serbia - Lavina - "Kraj mene"
- Chorwacja - Lelek - "Andromeda"
- Litwa - Lion Ceccah - "Sólo quiero más"
- Polska - Alicja Szemplińska - "Pray"
Zasady głosowania - Eurowizja 2026
W tym roku zmieniają się zasady głosowania w półfinałach - po trzyletniej przerwie wraca głosowanie jurorów. Również od tej edycji konkursu widzowie będą mogli oddać maksymalnie 10 głosów w obu półfinałach i w finale, podczas gdy wcześniej limit wynosił 20 głosów. Ponadto zwiększona zostanie liczba jurorów reprezentujących poszczególne kraje - z pięciu do siedmiu, z czego co najmniej dwóch musi być w wieku od 18 do 25 lat. Wprowadzone zmiany mają na celu zapewnienie większej różnorodności oraz reprezentatywności jury.
Kiedy drugi półfinał Eurowizji 2026 i finał? Gdzie oglądać?
Drugi półfinał Eurowizji 2026 odbędzie się w czwartek 14 maja. Wielki finał za to już w tę sobotę 16 maja. Koncerty odbywają się w Wiener Stadthalle. Organizują je Europejska Unia Nadawców i austriacki nadawca publiczny Österreichischer Rundfunk (ORF).