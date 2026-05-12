MSZ wysłał notę do ambasady USA w sprawie Zbigniewa Ziobry. "Uprzejma prośba"

oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 18:06
Maciej Wewiór
"MSZ skierował we wtorek notę do Ambasady USA w Warszawie, w której zwraca się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych" - przekazał rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

MSZ skierował we wtorek notę do Ambasady USA w Warszawie, w której zwraca się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych - powiedział we wtorek rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

Były minister sprawiedliwości, poseł PiS Zbigniew Ziobro poinformował w niedzielę, że przebywa w USA. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech. Ziobro jest, wraz z b. wiceszefem MS, posłem PiS Marcinem Romanowskim, podejrzanym w prowadzonym w Prokuraturze Krajowej śledztwie ws. Funduszu Sprawiedliwości; na byłym ministrze sprawiedliwości ciąży 26 zarzutów.

MSZ chce wiedzieć jaka była data wjazdu

Wysłaliśmy notę do ambasady Stanów Zjednoczonych, tam wskazujemy, że 10 maja 2026 r. do opinii publicznej trafiła informacja, że podejrzany znajduje się na terenie USA. Zwracamy się w niej z uprzejmą prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych, to jest też wskazanie, jaki dokument podróży umożliwił Zbigniewowi Ziobrze przekroczenie granicy celem wjazdu do USA i jaka była data wjazdu - powiedział Wewiór.

