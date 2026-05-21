Incydent naruszenia przestrzeni powietrznej na Litwie. Ogłoszono "czerwony" poziom zagrożenia

oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 18:44
W okręgu uciańskim, niespełna 100 kn od Wilna, w czwartek ogłoszono alarm z powodu drona. Zostały poderwane myśliwce NATO, wstrzymano ruch kolejowy. Po godzinie alarm odwołano – poinformowała agencja informacyjna ELTA.

Alarm przeciwlotniczy na Litwie

W związku z ruchem obiektu obserwowanego na radarach, mającego cechy drona, w okręgu uciańskim ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Później wykryto jeszcze jeden bezzałogowiec.

W wiadomościach wysłanych mieszkańcom rejonu uciańskiego na telefony komórkowe ogłoszono "czerwony” poziom zagrożenia, który oznacza bezpośrednie zagrożenie życia lub bezpieczeństwa oraz konieczność natychmiastowego ukrycia się i czekania na kolejne polecenia. Zostały poderwane myśliwce NATO, broniące litewskiego nieba. Litwa - podobnie jak Łotwa i Estonia - nie posiada własnego lotnictwa myśliwskiego.

Na czas alarmu został wstrzymany ruch kolejowy, pracę przerwał handel.

Trwają poszukiwania dronów

Minister obrony Robertas Kaunas poinformował, że drony leciały w stronę Uciany, ale przed samym miastem zniknęły z radarów. Obecnie trwają poszukiwania – oświadczył minister. Do rejonu, w którym obiekty zniknęły z radarów, został wysłany śmigłowiec litewskich sił zbrojnych, który ma zbadać teren.

Po około godzinie Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego alarm odwołało. Litewskie Siły Zbrojne ogłosiły, że myśliwce NATO wróciły do bazy.

Źródło PAP
Tematy: litwaNATO
