Incydent naruszenia przestrzeni powietrznej na Litwie. Ogłoszono "czerwony" poziom zagrożenia

Alarm przeciwlotniczy na Litwie

W związku z ruchem obiektu obserwowanego na radarach, mającego cechy drona, w okręgu uciańskim ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Później wykryto jeszcze jeden bezzałogowiec.

W wiadomościach wysłanych mieszkańcom rejonu uciańskiego na telefony komórkowe ogłoszono "czerwony” poziom zagrożenia, który oznacza bezpośrednie zagrożenie życia lub bezpieczeństwa oraz konieczność natychmiastowego ukrycia się i czekania na kolejne polecenia. Zostały poderwane myśliwce NATO, broniące litewskiego nieba. Litwa - podobnie jak Łotwa i Estonia - nie posiada własnego lotnictwa myśliwskiego.

Na czas alarmu został wstrzymany ruch kolejowy, pracę przerwał handel.

Trwają poszukiwania dronów

Minister obrony Robertas Kaunas poinformował, że drony leciały w stronę Uciany, ale przed samym miastem zniknęły z radarów. Obecnie trwają poszukiwania – oświadczył minister. Do rejonu, w którym obiekty zniknęły z radarów, został wysłany śmigłowiec litewskich sił zbrojnych, który ma zbadać teren.

Po około godzinie Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego alarm odwołało. Litewskie Siły Zbrojne ogłosiły, że myśliwce NATO wróciły do bazy.