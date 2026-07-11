Kuba pogrążyła się w ciemności. Pogłębia się kryzys energetyczny

Poprzednia taka awaria nastąpiła nie dalej niż w poniedziałek a spowodowana była - jak podano - wahaniami napięcia wynikającymi z niedostatecznej produkcji energii, która z kolei jest rezultatem braku paliwa.

Dziennik "Granma" poinformował na platformie X, że zastosowano procedury mające na celu przywrócenie dostaw prądu do najważniejszych ośrodków kraju, przede wszystkim do szpitali.

Kuba oskarża Waszyngton

Po poniedziałkowej awarii prezydent Kuby Miguel Diaz-Canel oskarżył Waszyngton, że prowadząc politykę sankcji i embarga handlowego dąży do wywołania "niepokojów społecznych i zdławienia kraju".

Powtarzające się awarie i wyłączenia prądu spowodowały już protesty uliczne w kilku miastach Kuby, których uczestnicy wyrażali swoje niezadowolenie uderzając w blaszane garnki i patelnie.

Nieustanne wyłączenia uniemożliwiają normalne życie, musimy żyć z dnia na dzień - powiedziała dziennikarzom 71-letnia emerytka Idania Lopez.

Blokada dostaw ropy naftowej na Kubę

Dramatyczną sytuację spowodowała zastosowana przez prezydenta USA Donalda Trumpa blokada dostaw ropy naftowej na Kubę, po pochwyceniu i wywiezieniu z kraju przez wojsko amerykańskie prezydenta Wenezueli Nicola Maduro 3 stycznia tego roku.

Wenezuela były głównym dostawcą paliw na Kubę a naciski Trumpa spowodowały, że również Meksyk wstrzymał dostawy na Kubę.