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Kuba pogrążyła się w ciemności. Pogłębia się kryzys energetyczny

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 08:33
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People protest over power outages in Havana
Kuba pogrążyła się w ciemności. Pogłębia się kryzys energetyczny/PAP/EPA
W piątek doszło do kolejnej ogólnokrajowej awarii sieci energetycznej na Kubie, która pogrążyła w ciemnościach cały kraj i była spowodowana brakiem paliwa w elektrowniach. Była to już druga taka awaria w tym tygodniu i czwarta w tym roku.

Poprzednia taka awaria nastąpiła nie dalej niż w poniedziałek a spowodowana była - jak podano - wahaniami napięcia wynikającymi z niedostatecznej produkcji energii, która z kolei jest rezultatem braku paliwa.

Dziennik "Granma" poinformował na platformie X, że zastosowano procedury mające na celu przywrócenie dostaw prądu do najważniejszych ośrodków kraju, przede wszystkim do szpitali.

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Kuba oskarża Waszyngton

Po poniedziałkowej awarii prezydent Kuby Miguel Diaz-Canel oskarżył Waszyngton, że prowadząc politykę sankcji i embarga handlowego dąży do wywołania "niepokojów społecznych i zdławienia kraju".

Powtarzające się awarie i wyłączenia prądu spowodowały już protesty uliczne w kilku miastach Kuby, których uczestnicy wyrażali swoje niezadowolenie uderzając w blaszane garnki i patelnie.

Nieustanne wyłączenia uniemożliwiają normalne życie, musimy żyć z dnia na dzień - powiedziała dziennikarzom 71-letnia emerytka Idania Lopez.

Blokada dostaw ropy naftowej na Kubę

Dramatyczną sytuację spowodowała zastosowana przez prezydenta USA Donalda Trumpa blokada dostaw ropy naftowej na Kubę, po pochwyceniu i wywiezieniu z kraju przez wojsko amerykańskie prezydenta Wenezueli Nicola Maduro 3 stycznia tego roku.

Wenezuela były głównym dostawcą paliw na Kubę a naciski Trumpa spowodowały, że również Meksyk wstrzymał dostawy na Kubę.

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Źródło PAP
Tematy: awariaKubaprąd
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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